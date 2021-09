Michelle Hunziker, la confessione sulla devastazione della sua vita: “Ho nascosto tutto persino a mia madre”

Dopo anni in cui ha tenuto tutto nascosto, Michelle Hunziker ha confessato una delle vicende più oscure della sua vita

Successo, fama e notorietà non sono gli unici ingredienti che hanno caratterizzato l’esistenza della splendida conduttrice svizzera. Quest’ultima infatti, si è trovata spesso ad affrontare delle situazioni davvero difficili e complicate, ma grazie alla sua forza d’animo ed al sostegno di alcune persone è riuscita a venirne fuori.

Al giorno d’oggi è una donna felice e realizzata, con il supporto del suo amato Tomaso Trussardi, insieme al quale ha messo al mondo le due figlie più piccole, Sole e Celeste. In precedenza la Hunziker era già diventata madre, per la precisione nel dicembre del 1996, quando è nata la primogenita Aurora.

La ventiquattrenne è figlia della showgirl e del celebre cantante italiano Eros Ramazzotti, dal quale Michelle si è separata nel 2002, anche se il divorzio ufficiale è arrivato soltanto nel 2009. Le cause della rottura della coppia sono alquanto oscure e tenebrose, in quanto l’elvetica è finita in un giro molto pericoloso.

Il dramma svelato da Michelle Hunziker

La conduttrice di “Striscia la Notizia” è stata infatti plagiata da una setta misteriosa, che con il tempo l’ha convinta ad allontanarsi dalle persone a lei più care, compreso l’ex marito. Il periodo in cui ha aderito all’organizzazione è quello che corre dal 2001 al 2006, anno in cui finalmente ne è venuta fuori.

Di questo ne ha parlato sulle pagine de “Il Corriere”, svelando finalmente l’arcano e aprendo il suo cuore in un racconto emozionante ma, al tempo stesso, molto doloroso: “È la prima volta che racconto questa storia. Finora ho nascosto tutto persino a mia madre, l’unico con cui ne ho parlato è stato mio marito Tomaso”, ha esordito Michelle per poi continuare subito dopo: “Quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso tutto: lui i suoi lutti e io la mia esperienza di cinque anni in una setta”.

Il periodo successivo alla sua uscita dall’organizzazione segreta è stato traumatico per la Hunziker, in quanto ha faticato molto a ripartire con la sua vita: “Ho sofferto di attacchi di panico e per anni ho creduto che sarei morta di lì a poco”. Come anticipato in precedenza però, la conduttrice è riuscita nell’impresa, tanto che il suo sorriso è tornato a splendere insieme a tutta la sua bellezza e simpatia.