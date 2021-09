Pippo Baudo, il figlio fatto con una donna sposata: ecco chi è il ragazzo rimasto segreto per anni

A diversi anni di distanza dalla sua nascita, è venuta a galla l’esistenza di un figlio segreto di Pippo Baudo. Ecco chi è

Nel corso della sua lunga vita, Baudo è stato al fianco di diverse donne. Una di queste è attualmente all’interno della casa più spiata d’Italia, dove sta partecipando al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente.

Stiamo parlando di Katia Ricciarelli, famosissima cantante lirica italiana che all’età di settantacinque anni ha deciso di mettersi nuovamente in gioco in un’esperienza completamente inedita per lei. Le riprese del noto reality show in onda sulle frequenze di Canale 5 sono iniziate ieri, con l’ex di Pippo che è stata la prima a varcare la celebre porta rossa della casa situata a Cinecittà.

Il soprano si è lasciata andare subito ad alcune dichiarazioni sullo storico conduttore televisivo, con il quale si è separata da ormai diversi anni. Ciò nonostante, lei ha ammesso che tra i due c’è un certo rispetto reciproco e che, se a lui servisse qualcosa, sarebbe pronta a lasciare immediatamente il gioco.

Il figlio segreto di Pippo Baudo

Come anticipato in precedenza, la Ricciarelli non è stata l’unica donna dello showman siciliano. In passato è stato sposato con Angela Lippi, insieme alla quale nel 1970 ha avuto sua figlia Tiziana, che oggi lavora come sua assistente.

Ancor prima della sua ex moglie però, Baudo ha intrattenuto una relazione sentimentale con Mirella Adinolfi. È proprio con quest’ultima che Pippo ha dato alla luce il suo primogenito, il quale è nato nel 1962 e si chiama Alessandro. L’identità del suo erede è stata tenuta a lungo nascosta, soprattutto perché all’epoca la donna era sposata ed aveva già altri due figli.

Il riconoscimento effettivo di Alessandro è arrivato soltanto nel 1996, a seguito di una breve questione legale che si è risolta nel giro di poco tempo. Alex (il suo nome d’arte) è diventato un cantante in Australia, nazione in cui la sua famiglia si è trasferita molti anni orsono e dove sta riscuotendo un discreto successo artistico.

In passato il cinquantanovenne è stato ospite di “Verissimo”, dove ha ammesso di essere rimasto scioccato anch’egli alla notizia che Pippo Baudo fosse suo padre. Con il passare del tempo i due si sono conosciuti meglio, nonostante la molta distanza, mentre al termine del suo discorso ha svelato che il genitore apprezza il lavoro che svolge, anche se lui non desidera alcun tipo di aiuto per quel che riguarda la sua carriera.