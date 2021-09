Silvia Toffanin, la malattia che l’ha lacerata dentro: difficile superare una cosa del genere

La presentatrice di “Verissimo” ha sofferto molto a causa di una malattia che le ha portato via una delle persone da lei più amate

Sabato prenderà il via la nuova edizione del talk show condotto da ormai diversi anni dalla Toffanin, la quale a partire da questa stagione vedrà il suo appuntamento raddoppiato.

“Verissimo” infatti, sarà trasmesso sia il sabato che la domenica pomeriggio, con la gioia dei tanti fans di Silvia. I primi ospiti sono stati già annunciati e si tratta di nomi molto importanti. Tra questi spiccano quelli della sua collega Ilary Blasi e della super modella argentina Belen Rodriguez.

Le interviste della showgirl veneta sono sempre in grado di far emozionare sia i presenti in studio che il pubblico da casa, anche per merito della sua straordinaria sensibilità. Nonostante sia tanto abituata a parlare di sentimenti e di stati d’animo però, la compagna di Pier Silvio Berlusconi si è aperta in prima persona soltanto in rarissime occasioni.

Il dolore straziante di Silvia Toffanin

Silvia si è unita all’amministratore delegato di Mediaset già da molti anni, tuttavia i due non hanno mai celebrato le nozze. Sono in molti a chiedersi il motivo per cui la coppia non abbia ancora consacrato l’amore che c’è tra loro, ma le parti in causa non hanno mai chiarito pubblicamente la situazione.

Entrambi sono infatti noti per la loro riservatezza, anche se qualche tempo fa la Toffanin ha svelato alcuni retroscena della sua vita. Purtroppo nel suo recente passato si cela un dramma, ovvero la morte della mamma. Il nome della signora corrisponde a quello di Gemma Parison, la quale ha perso la durissima battaglia contro il morbo di Parkinson.

La donna è stata fondamentale nella crescita della stimata showgirl, in quanto l’ha spinta a lasciare il suo paese d’origine per seguire la sua grande aspirazione di entrare nel mondo dello spettacolo. La mamma della quarantunenne di Bassano del Grappa è nata in Australia, ma in giovane età si è trasferita nel Bel Paese, per la precisione proprio nei pressi di Vicenza, fino a quando ha conosciuto suo marito ed ha deciso di rimanere in Italia per tutta la vita.