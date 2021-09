Antonella Clerici, la confessione logorante: “… un melanoma maligno”

La Clerici si è aperta in un racconto straziante, nel corso del quale ha svelato alcuni dettagli riguardanti un evento drammatico

Il rientro in tv di Antonella è stato rinviato di un paio di settimane. La nuova edizione di “È sempre mezzogiorno” infatti, doveva iniziare lunedì 13 settembre, tuttavia qualche giorno prima è arrivato l’annuncio con cui è stata data la comunicazione ai telespettatori che le riprese partiranno il 28 del medesimo mese.

A quanto pare, stando a quanto trapelato, ci sarebbero stati alcuni problemi legati all’organizzazione, in particolare relativi alle normative anti Covid. Una volta risolto questo contrattempo, il programma come al solito verrà messo in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 12:00 alle 13:30.

Per Antonella però, gli impegni televisivi in vista della prossima stagione non finiscono qui. Per il secondo anno di fila infatti, la showgirl nata a Legnano sarà alla guida di “The voice senior”, format targato Rai che dovrebbe aprire i battenti nella data del 19 novembre.

Il talent show non subirà grosse variazioni in merito alla struttura, tuttavia un’importante novità riguarda il cast. Ad occupare il posto nella giuria lasciato libero da Al Bano e da sua figlia Jasmine infatti, ci sarà niente poco di meno che Orietta Berti, fresca del successo grazie al tormentone estivo “Mille”, cantato al fianco di Fedez e di Achille Lauro.

La confessione devastante di Antonella Clerici

Il passato della cinquantasettenne nasconde un grande dolore, ovvero quello provato a causa della scomparsa della mamma. La Clerici ne ha parlato in un’intervista a “DiPiù Tv”, svelando alcuni retroscena della malattia che è risultata fatale alla donna.

“Mia madre, nel 1995, se n’è andata in soli tre mesi per colpa di un melanoma maligno”, ha esordito la presentatrice, prima di rimarcare l’importanza di una prevenzione appropriata: “Oggi, rispetto al passato, abbiamo a disposizione più strumenti e maggiore speranza. Non dico, per carità, che oggi sarebbe sopravvissuta, il suo male era molto aggressivo. Tuttavia avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio. Per questo è importante fare la propria parte”.

Da diversi anni Antonella si è unita all’Airc nella lotta contro il cancro: “Faccio l’ambasciatrice dell’Airc con orgoglio e senso di responsabilità anche per lei”, riferendosi alla sua compianta madre. Con queste parole la showgirl lombarda ha dimostrato ancora una volta tutta la sua sensibilità, una delle doti maggiormente apprezzate della conduttrice da parte del pubblico italiano.