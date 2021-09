Antonella Clerici, prima e dopo la chirurgia: il cambiamento è drastico

Antonella Clerici e la chirurgia estetica, una storia sulla quale tantissimi utenti hanno sollevato un vero e proprio polverone

Ormai il fenomeno della chirurgia estetica è ampiamente sdoganato, soprattutto nel mondo del Vip dove in tantissimi fanno ricorso alla correzione da parte del chirurgo. Chi decide di aggiustare il naso, o anche chi pensa sia il caso di qualche ritocchino legato soprattutto alla propria pelle, levigarla per renderla meno segnata dal tempo che passa. A volte non basta semplicemente fare ricorso a strumenti legati all’estetica, come creme o trucchi, per alcuni serve operare in maniera incisiva.

Poi c’è la polemica, il chiacchiericcio mediatico, che non manca mai di alimentare i pettegolezzi all’interno del mondo dello spettacolo. Si, perchè è anche vero che non tutti amano ammettere di aver fatto uso di operazioni chirurgiche. E cosi c’è chi insinua il dubbio su alcuni personaggi particolarmente ‘ringiovaniti’ in età adulta.

Tra questi spunta Antonella Clerici, una delle conduttrici che più si è fatta amare dal pubblico, dopo anni di carriera sul piccolo schermo. La sua ‘Prova del Cuoco’ è stato un format iconico, che ancora oggi sopravvive anche senza Antonella. Poi il ‘Festival di Sanremo’ ed altre avventure molto importanti, che hanno contribuito ad alimentare la grandezza di una delle signore della tv.

Antonella Clerici, il ritocchino dal chirurgo: i fan sono certi

Per tanta celebrità, c’è anche tanta attenzione mediatica. Antonella, infatti, è molto seguita sui social e proprio per questo il pubblico la tiene d’occhio per qualsiasi tipo di scatto o video che lei pubblica sui social. Uno, in particolare, ha fatto discutere i follower, e si è sollevato un polverone proprio riguardo la tenuta estetica della conduttrice.

Antonella, all’alba dei suoi 57 anni, si mostra in grandissima forma. Per alcuni anche in maniera innaturale. E cosi c’è chi ha supposto, in questi anni, che proprio la Clerici possa aver fatto ricorso a qualche ritocchino di chirurgia. Lei, va detto, non ha mai rilasciato dichiarazioni che hanno confermato il tutto.

Restano, però, alcuni scatti molto particolari. Uno, nella fattispecie, vede proprio Antonella ospite di ‘Radio Due’ insieme a Luca Barbarossa e Andrea Perrone. Una grande amicizia lega i tre, e va bene, ma il pubblico si è soffermato su tutt’altro: Antonella, dice qualcuno, sembra addirittura ringiovanita, e proprio da lì nascono i dubbi su possibili interventi chirurgici per aggiustare qualche aspetto della sua estetica. Sarà vero? Delle differenza si notano, rispetto a qualche anno fa, e sono molti a sollevare la questione.