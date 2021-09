Beautiful, l’addio al volto del programma: “Devo curare il cancro” | Ecco di chi si tratta

L’intero cast di Beautiful è stato scosso a causa dell’addio di una dei protagonisti, dovuto alla comparsa di un brutto cancro

La serie più longeva della storia della tv ha subito un duro colpo, ovvero l’uscita di scena da parte di un’attrice a cui è stato diagnosticato un tumore. Sia i suoi colleghi che le decine di milioni di fans si sono stretti attorno alla donna, in modo da farle sentire tutto l’affetto necessario per combattere una lotta tanto impegnativa.

Naturalmente le riprese sono proseguite, nonostante il dispiacere degli interpreti per le condizioni di salute di una dei membri della nota soap opera. Attualmente è in corso di svolgimento la trentaquattresima stagione, durante la quale si è superata la soglia delle 8600 puntate, record assoluto per una serie televisiva.

Poco più di un mese fa è ripresa la messa in onda degli episodi successivi al Covid anche nel nostro Paese, per l’esattezza a partire dallo scorso 20 di luglio. Proprio l’Italia è uno dei paesi in cui Beautiful ha riscosso maggiormente successo, venendo seguita da una media di quasi 3 milioni di spettatori al giorno.

Leggi qui -> Elisabetta Canalis, la rivelazione sull’amore della sua vita che conoscete tutti: “Mi tradiva in continuazione”

Leggi qui -> Flavio Briatore, la Corte decide per il megayacht. All’asta: “Costa troppo allo Stato”

Il dramma che ha segnato il cast di Beautiful

Il nome dell’attrice a cui è stato diagnosticato il brutto male corrisponde a quello di Patrika Darbo, che nel periodo che va dal 2017 al 2018 ha vestito i panni del personaggio di “Shirley Spectra”.

Purtroppo la settantatreenne ha dovuto dare il suo addio alla serie tv, proprio per dedicarsi alle cure del cancro di cui è stata vittima. Dopo aver subito un intervento al naso dovuto al tumore della pelle, la statunitense nata a Jacksonville nello stato della Florida ha rilasciato alcune dichiarazioni apparse direttamente sui suoi canali social.

“Il cancro era più esteso di quanto pensassero inizialmente. Uso sempre la protezione solare, indosso un cappello e riapplico regolarmente la crema, eppure eccomi qui. Non lo evidenzierò mai abbastanza: usate la protezione solare”, queste le parole di Patrika attraverso le quali ha lanciato un appello rivolto alla prevenzione.

Al giorno d’oggi non si hanno ulteriori notizie riguardanti la salute dell’attrice che ha fatto parte del cast di Beautiful, dunque non possiamo far altro che augurarci che le sue condizioni si ristabiliscano in fretta e che, magari, possa tornare al più presto a recitare sul set.