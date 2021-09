Iva Zanicchi, la confessione sul male orrendo: “Un tumore serio”

Tocca ad Iva Zanicchi lasciarsi andare ad una confessione sul male orrendo che nessuno mai si sarebbe mai atteso da lei: “Un tumore serio”.

Iva Zanicchi ha avuto una carriera florida nel mondo dello spettacolo, riuscendo ad affermarsi spesso e volentieri in diversi campi. Per lei gli ultimi anni sono stati sicuramente particolari, dove l’avvento dei social network ha tolto spazio alle più datate showgirl, dando respiro ai giovani rampanti.

Ora però per la stessa Iva Zanicchi si stanno accendendo le luci dei riflettori, ma non per qualcosa di positivo. Infatti si discute a tal proposito di come stia portando avanti una durissima battaglia affrontata nel passato in grandissimo silenzio. Lo ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin, raccontando di aver fatto una grave scoperta una volta trovatasi in pieno lockdown. Un calvario che solo adesso le sta permettendo di uscire da un lungo tunnel. Scopriamo insieme cosa le è accaduto.

Ecco cosa sta accadendo a Iva Zanicchi

La cantante ha fatto sapere come “Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel”, lo ha raccontato Iva Zanicchi nel salotto di Silvia Toffanin. “Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio”.

Una situazione quindi non facile per entrambi, con l’arrivo della dura malattia e soprattutto un evoluzione che fa preoccupare la cantante.

Leggi anche —> Marco Carta, la malattia che poteva ucciderlo: “Tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca”

Approfondisci anche —-> Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Un tumore che ha logorato il personaggio dello spettacolo

“All’inizio mi è crollato il mondo addosso, ma poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere”: queste le sue parole.

Così che si è riuscito a superare la malattia, riprendendosi velocemente in attesa di potersi mettere alle spalle questo momento difficile. Insomma, un lieto fine dopo tante difficoltà e paura per il futuro dei due personaggi che sicuramente non se la sono visti bene.