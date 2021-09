Lino Banfi, la malattia senza cura che lo sta distruggendo: “Le sto provando tutte”

Lino Banfi sta affrontando uno dei momenti più duri della sua vita, caratterizzato da una malattia che non è curabile

Meno di una settimana fa anche l’attore pugliese è sfilato sul red carpet di Venezia, dove ha presentato il suo ultimo film in collaborazione con Ronn Moss, ex interprete del personaggio di Ridge in “Beautiful”. La pellicola è intitolata “Surprise Trip (Viaggio a sorpresa)” e sarà ambientata tra la regione che ha dato i natali a Banfi e New York.

A margine della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Lino ha parlato di come è stato realizzato il progetto: “L’idea è nata da un nostro incontro in Puglia, visto che lui vive in Salento da molto tempo. Mi hanno detto che lui (Ronn Moss) mi voleva conoscere e io ho risposto che mi faceva piacere quindi subito dopo ci siamo visti a Molfetta”.

Dopo la vittoria dell’Italia ai campionati europei di calcio invece, Banfi è stato scelto come testimonial dello spot della Tim, dove ha interpretato uno dei suoi personaggi maggiormente riusciti, ovvero “Oronzo Canà”, protagonista del film “L’allenatore nel pallone”.

Leggi qui -> Antonella Clerici, il tradimento che l’ha sventrata: nessuno poteva saperlo

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Il calvario che sta affrontando Lino Banfi

La carriera del simpaticissimo attore è stata ricca di successi, anche se quando era ancora agli esordi ha stentato a decollare, al punto che stava quasi per decidere di rinunciare al suo grande sogno. A dargli la forza ed il coraggio per continuare fu proprio quella che ancora oggi è sua moglie, Lucia.

La coppia si è sposata nel lontano 1962, dando poi alla luce due figli, Walter e Rossana. Dal giorno del matrimonio i due non si sono più lasciati, vivendo una di quelle che al giorno d’oggi possiamo definire una favola d’amore. Purtroppo però, attualmente la donna è malata di Alzheimer, come confessato da suo marito.

“Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia”, le toccanti parole di Banfi. In un secondo momento invece, l’ottantacinquenne nato ad Andria ha dichiarato: “La seguono i medici migliori: voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere”.

Infine, con tutto il romanticismo del mondo, Lino ha commosso tutti i suoi fans con un breve ma estremamente significativo aneddoto: “Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.