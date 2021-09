Lorella Cuccarini vive senza un organo fondamentale: era l’unica soluzione per vincere il tumore | Ecco cosa le manca

A causa della comparsa di un tumore, alla presentatrice televisiva è stato rimosso un organo. Scopriamo insieme di che si tratta

La nota showgirl nata a Roma sarà presto impegnata per il secondo anno consecutivo nella trasmissione targata Mediaset “Amici di Maria De Filippi”. Proprio nelle ultime ore però, tramite un comunicato apparso sui canali social del programma, è stato annunciato il rinvio della prima puntata.

La messa in onda del talent show di Canale 5 è stata posticipata al 3 di ottobre, notizia accolta con rammarico dal vasto pubblico del format televisivo. La Cuccarini avrà dunque qualche settimana in più per prepararsi ad una stagione che segna tra l’altro un netto cambiamento rispetto a quella passata.

Lorella infatti, non sarà più insegnante di ballo bensì si occuperà della materia del canto. Questa è un’inedita assoluta, infatti finora mai nessun professore della scuola di “Amici” aveva rivestito entrambi i ruoli, ma da quest’anno l’arduo compito spetterà proprio alla conduttrice capitolina. Il cambio di disciplina è stato dettato dall’approdo di Raimondo Todaro, il quale appunto vestirà i panni del professore di danza.

Lorella Cuccarini e l’asportazione di un organo

“Signora Cuccarini, ha un nodulo alla tiroide. Lo spessore è già di alcuni centimetri: deve sottoporsi ad altri accertamenti. Con urgenza”, con queste parole pronunciate dal suo endocrinologo è cominciato il calvario di Lorella, come raccontato dalla stessa nel corso di un’intervista.

Prima del solito controllo di routine infatti, la conduttrice aveva già iniziato a notare alcuni sintomi preoccupanti, tra cui un dimagrimento eccessivo ed immotivato e una tachicardia che prima di allora mai aveva riscontrato. Tuttavia non si aspettava un responso tanto drammatico, a causa del quale è caduta in un periodo di sconforto.

Viste le condizioni critiche in cui la showgirl versava si è presa la decisione di rimuovere completamente la tiroide. L’intervento risale a molti anni fa, per la precisione al 2002, a cui è seguito un lento percorso di recupero.

Al giorno d’oggi per fortuna sta bene e gode di ottima salute. Per sopperire all’assenza dell’importante organo che le è stato rimosso la Cuccarini assume ogni giorno un farmaco specifico, per mezzo del quale ha ripreso la sua vita e la sua carriera professionale in mano, dopo i momenti di puro terrore da lei vissuti ormai molto tempo orsono.