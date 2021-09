Mara Venier, sapete chi è stato il suo primo grande amore? Lo conoscete tutti

Il primo grande amore della vita di Mara Venier è stato un personaggio estremamente noto. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando

Sta per ripartire l’ennesima edizione di “Domenica In”, la quale sarà l’ultima ad esser presentata dalla Venier che ha già ufficializzato il suo addio al termine della stagione. Le riprese cominceranno domenica 19 settembre, dunque tra meno di una settimana, con il pubblico che non vede l’ora di riabbracciare la Zia più famosa d’Italia.

Come annunciato dalla conduttrice del programma in prima persona, quest’anno ci saranno diverse novità, a partire da alcune rubriche e giochi che serviranno a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori da casa. Oltre a quanto appena detto, verrà inserito durante le riprese del contenitore anche una sorta di talent show, chiamato “I fantastici della Zia Mara”, dove alcuni giovani cantanti e ballerini potranno esibirsi in modo da mostrare tutte le loro qualità davanti alle telecamere di Rai 1.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> Avete mai visto la figlia di Mara Venier? È di una bellezza strabiliante

Il primo amore di Mara Venier

Stando a quanto affermato da Mara nel corso di un’intervista concessa qualche tempo fa al “Corriere della Sera”, il primo a ipotizzare la sua conduzione di “Domenica In” fu proprio un suo ex, ovvero il grande Renzo Arbore.

Quest’ultimo le ha consigliato di mostrarsi così com’è, ovvero in tutta la sua naturalezza e spontaneità, per merito delle quali ha conquistato l’affetto e la stima di milioni di italiani. Tuttavia, il lavoro le ha tolto anche molto, come ad esempio il tempo da trascorrere insieme alle persone più care. Come se non bastasse, la showgirl ha rivelato che il rapporto con Arbore si chiuse proprio a causa del suo impegno televisivo.

Quello con il cantautore non fu però di certo l’unico amore della vita della Venier, che durante la sua esistenza è stata al fianco di diversi uomini, tanti dei quali famosi almeno quanto lei. Il primo in assoluto è stato con Francesco Ferracini, padre della sua primogenita Elisabetta.

I due si sono fidanzati giovanissimi ed in men che non si dica la Zia è rimasta incinta. La loro relazione non è durata molto tempo, probabilmente anche per via della giovane età della coppia, che ciò nonostante è rimasta legata negli anni a seguire. Nel 2016 è arrivata la morte dell’attore, con la figlia che ha pubblicato un dolce ricordo del padre sui social network, che poi ha condiviso a sua volta anche la regina della domenica di Rai 1.