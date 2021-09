Ricordate il Mago Forest? Dopo la sparizione ecco che fine ha fatto

Dopo il successo degli anni passati, le apparizioni televisive del Mago Forest si sono sensibilmente ridotte. Ecco che fine ha fatto

Nato nel comune siciliano di Enna nel febbraio del 1961, Michele Foresta si è trasferito in giovane età a Milano, dove ha frequentato una scuola di teatro che gli ha permesso di affinare le sue tecniche recitative.

Il suo debutto sul piccolo schermo è arrivato nel 1984 nella trasmissione “Autostop”, mentre qualche anno più tardi il suo talento è finito sotto gli occhi attenti di Renzo Arbore, il quale l’ha voluto all’interno del suo programma “Indietro tutta”, dove il comico ha messo in luce tutto il suo repertorio che in breve tempo ha conquistato il pubblico italiano.

Dopo la sua partecipazione a “Zelig” invece, per il Mago Forest si sono spalancate le porte di “Mai dire Gol”, format esilarante in onda sui canali Mediaset per merito del quale ha ricevuto la definitiva consacrazione a suon di numeri di magia (poco riusciti) e tanta ironia.

Che fine ha fatto il Mago Forest?

Nell’ultimo periodo l’attività di Michele ha subito un rallentamento, probabilmente dovuto anche alla pandemia di Covid 19 che ha colpito sia il nostro Paese che gran parte del resto del mondo.

I suoi numerosi fans si saranno chiesti che fine avesse fatto il simpaticissimo showman siculo, che già da qualche tempo non è alla guida di un programma tutto suo. Tuttavia, il comico è stato protagonista di alcune ospitate in tv che hanno fatto riaccendere l’attenzione nei suoi confronti.

Dal 2019 al 2020 ha partecipato alle riprese di “Che tempo che fa”, trasmissione condotta da Fabio Fazio sulle frequenze di Rai 2. Qui ha incontrato un collega conosciuto durante i suoi esordi televisivi al fianco di Renzo Arbore, ovvero il noto attore Nino Frassica. La sua ultima esperienza in Mediaset risale invece al 2018, quando ha preso parte alle riprese di “Balalika – Dalla Russia col pallone”, programma sportivo dedicato ai mondiali di calcio che si sono svolti proprio nell’ex Unione Sovietica.

Della vita privata di Forest non si hanno moltissime notizie, però sappiamo che nel 2012 è convolato a nozze con una donna che si chiama Angela, la quale in precedenza era una sua semplice fan.