Ambra Angiolini, la malattia che l’ha devastata: “Ho sofferto di…”

Ambra Angiolini vittima di una malattia che l’ha devastata. L’attrice ha raccontato tutto nel corso di una recente intervista

Essere protagonisti del mondo dello spettacolo vuol dire anche avere perennemente i riflettori puntati addosso. Nonostante questo, c’è chi riesce a mantenere la propria privacy, tenendo nascoste delle vicende molto personali. Non è semplice, soprattutto quando si rappresenta un personaggio pubblico e si ha un contatto costante con i propri fan.

Ambra Angiolini, proprio in questi anni, ha fatto una rivelazione molto particolare riguardo un problema di salute molto serio che l’ha messa alla strette. Lei, ad esempio, è riuscita a tenere per sé questo particolare problemi, rivelando il tutto soltanto a distanza di molto tempo. Non uno scopo facile da perseguire, considerando che Ambra è stata una delle ragazze più amate dal pubblico a cominciare dalle metà degli anni ’90.

Protagonista assoluta dello show ‘Non è la Rai‘, la Angiolini ha poi intrapreso una carriera straordinaria fatta di cinema, televisione, eventi, ma anche teatro e radio. Un’artista a 360°, in grado di misurarsi con diverse realtà arrivando sempre al cuore della gente. Una delle ultime esperienze che l’ha vista in pubblico è stata quella come conduttrice del concertone del 1 maggio, terminato al centro del dibattito per il discorso di Fedez.

LEGGI ANCHE >>> Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, la crisi è successa per questo: tutta la verità

LEGGI ANCHE>>> Ambra Angiolini, rivela tutti i suoi sentimenti per Renga: l’enorme rivelazione

Ambra Angiolini, la malattia che l’ha devastata

Al netto di quella che è la grande popolarità che ha investito Ambra in questi anni, anche lei ha vissuto momenti bui con i quali ha dovuto combattere in prima persona. Un disturbo, in particolare, l’ha letteralmente messa alle strette, creandole non pochi problemi. E cosi, nel corso di un’intervista rilasciata a leggo, l’attrice ha confessato tutto.

“Ho sofferto di bulimia. Ne sono uscita grazie alla radio, ma un po’ si resta bulimici per tutta la vita: vuol dire anche amare tantissimo e desiderare tanto di essere amata”, le parole di Ambra. Un disturbo alimentare, che ovviamente ha condizionato la sua vita in questi anni difficili.

“L’atteggiamento un po’ bisogna coccolarlo, perché ti resta addosso. Se lo accetti non diventa malattia. Quando sono rimasta incinta di mia figlia Iolanda la fame d’amore si è finalmente placata”, il chiarimento da parte della stessa Angiolini. Insomma, una vicenda che si è risolta col tempo, con Ambra che è stata aiutata anche dall’amore della famiglia.