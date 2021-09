Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, la crisi è successa per questo: tutta la verità

Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini starebbero attraversando un periodo di crisi. Scopriamo insieme ulteriori dettagli

Mentre il tecnico livornese non sta passando il miglior momento della sua carriera, attualmente l’attrice può ritenersi più che soddisfatta per quel che riguarda la sua attività cinematografica.

Nei giorni scorsi è stata immortalata in tutta la sua bellezza in occasione della settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia. Ambra infatti, ha partecipato alla presentazione della nuova serie ispirata al film di Ferzan Ozpetek “Le fate ignoranti”, la quale verrà distribuita dalla piattaforma Disney+.

Come stavamo accennando poc’anzi invece, la nuova avventura di Allegri sulla panchina della Juventus non è cominciata di certo come i tifosi bianconeri si auspicavano. Nelle prime tre partite di campionato ha collezionato soltanto un punto su nove disponibili, grazie al pareggio nel match contro l’Udinese. Per la sua squadra ci vorrà sicuramente un cambio di marcia, possibilmente già a partire dal prossimo impegno casalingo con il Milan.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: c’è aria di crisi?

Nonostante entrambi si siano sempre tenuti lontani dalle voci relative al gossip, è già qualche tempo che secondo diversi rumors la coppia starebbe vivendo un periodo di crisi.

Prima che Massimiliano firmasse il contratto con la Juventus, un suo amico ha rilasciato un’intervista a “DiPiù”, come riportato anche sul sito “today.it”. L’uomo ha dichiarato che tira una certa aria di cambiamento, probabilmente riferendosi al fatto dei diversi impegni professionali dei due.

L’allenatore era reduce da due stagioni in cui è stato fermo ai box, avendo dunque molto tempo da dedicare alla Angiolini. Oggi sicuramente ha meno tempo a disposizione, ma questo non basta assolutamente per parlare di crisi. Un altro fattore che ha alimentato i dubbi dei più scettici è il fatto che raramente la coppia interagisce sui social network.

Anche questa non è però una prova sufficiente ad alimentare determinate indiscrezioni, dato che nessuno dei due è mai stato molto attivo sulle piattaforme digitali. Per il momento sembra dunque che non ci siano indicazioni evidenti che confermino l’ipotesi di questa presunta crisi. Max ed Ambra stanno insieme da diversi anni ormai, anche se la proposta di matrimonio ancora non è arrivata.