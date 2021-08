Ambra Angiolini, rivela tutti i suoi sentimenti per Renga: l’enorme rivelazione

Ambra Angiolini racconta dei suoi sentimenti, mai nascosti, per Francesco Renga: ecco l’incredibile rivelazione.

Ambra Angiolini è tra le attrici che maggiormente affascinano il mondo dello spettacolo italiano. Bella, brava e coinvolgente, è una delle punte di diamante della penisola. Diverse pellicole di successo l’hanno vista protagonista assoluta.

Da sottolineare poi che dal punto di vista della vita privata, c’è stato per lei un amore con l’artista Francesco Renga. Insieme hanno tenuto testa anche al gossip e soprattutto hanno portato alla luce due bambini. Nonostante gli 11 anni di relazione, hanno poi deciso di separarsi. Ci si chiede però come siano oggi i rapporti, con una fondamentale rivelazione.

L’amore per Francesco Renga

La loro coppia non ha funzionato, nonostante sembrassero molto affiatati. In alcuni casi, come riportato dalle maggiori testate nazionali, c’è stata però troppa foga di far vedere che tutto andava per il verso giusto. Una finzione che sul lungo periodo non ha pagato.

Ci si chiede quindi come siano al momento i rapporti tra di loro, mettendo in conto che ci sono anche due figli da dover gestire. Questa una delle motivazioni che li ha spinti a mantenere intatto il rapporto e a non distaccarsi mai nonostante l’addio.

La stessa Ambra è tornata però a parlare ai microfoni di Domenica In. L’attrice ha raccontato della sua vita privata, del suo lavoro e della sua famiglia. In particolar modo soffermandosi sullo stesso Renga.

La rivelazione inaspettata

Su di lui ha appunto avuto parole dolci: “L’affetto e l’amore continuano anche dopo che due si lasciano, sono invece i matrimoni a finire. La famiglia è un’altra cosa diversa dal contratto matrimoniale e si nutre dell’amore”.

Andando invece alla domanda “che cos’è per te Renga?“, lei ha risposto che “è come un figlio, a cui piace essere sgridato“. Insomma, parole forti, naturalmente per un certo verso anche ‘ironiche’, in merito al rapporto con l’ex marito che continua a essere parte integrante della propria vita.

Con la consapevolezza che ci sarà bisogno di mantenere stabili gli equilibri per garantire ai propri figli di crescere con tutta la tranquillità possibile ed immaginabile.