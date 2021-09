Avete mai visto Paola Barale senza trucco: non la riconoscereste in strada

Senza dubbio è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano, anche in virtù della sua bellezza. Ecco Paola Barale senza trucco

Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, la presenza della Barale a “Ballando con le Stelle” è a forte rischio. Fino a qualche giorno fa la sua partecipazione era data per certa, tuttavia adesso questa sicurezza è venuta a mancare.

Non si conoscono con esattezza le ragioni del suo possibile forfait, anche se si è vociferato di presunte questioni economiche. La trattativa potrebbe dunque saltare ed in quel caso Milly Carlucci dovrà essere pronta a correre ai ripari per trovare un suo degno sostituto. Alcuni dei nomi dei partecipanti all’imminente edizione del talent show di Rai 1 sono stati invece già ufficializzati, tra cui spiccano quelli di Al Bano, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Mietta e Morgan.

La giuria è rimasta completamente invariata, infatti sarà composta ancora una volta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Un discorso diverso va fatto per Alessandra Mussolini, la quale dovrebbe partecipare ma in un ruolo che per il momento non è stato specificato.

Paola Barale al naturale

Nel corso della sua vita Paola è stata protagonista di due storie d’amore importanti. La prima è quella con l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, con il quale è convolato a nozze nel giugno del 1998. Il loro matrimonio è durato fino a quando la showgirl ha conosciuto un altro uomo, ovvero il modello israeliano Raz Degan.

Nonostante sia terminata ormai da diversi anni anche la relazione con quest’ultimo, nel 2017 la Barale è salpata in direzione Honduras per raggiungere Raz, impegnato come naufrago dell’Isola dei Famosi, edizione tra l’altro vinta da lui stesso con un plebiscito popolare di voti.

La cinquantaquattrenne negli ultimi tempi è apparsa sempre meno sul piccolo schermo, probabilmente per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. La sua carriera televisiva è cominciata verso la fine degli anni ottanta, quando ha preso parte a diversi programmi, spesso nelle vesti di valletta. La sua somiglianza con la regina del pop Madonna ha sicuramente influito, tanto che inizialmente si è esibita anche come sua sosia.

La sua bellezza sembra rimasta intatta col tempo, anche se a quanto pare avrebbe fatto ricorso a qualche ritocchino estetico. Oltre a questo però, c’è anche da considerare l’aiuto del trucco, grazie al quale si possono nascondere eventuali imperfezioni della pelle. Così come per molte altre showgirl infatti, senza il make-up potrebbe addirittura non essere facilmente riconoscibile.