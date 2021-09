Barbara D’Urso, dopo il ridimensionamento cambia tutto: il programma diventa bollente

Barbara D’Urso è stata una dei pioneri della televisione moderna, ora però che gli ascolti non sono come un tempo, arriva la rivoluzione.

Barbara D’Urso negli ultimi tempi ha faticato ad imporsi sugli schermi di Canale 5, con la mancanza di uno share alto da parte del suo programma televisivo Pomeriggio Cinque. Ecco quindi che è stata necessaria un’inversione di tendenza affinché si potesse permettere alla trasmissione di continuare ad andare in onda sulla rete Nazionale e gestita dalla famiglia Berlusconi.

“Fare informazione è un grande privilegio e una grande responsabilità”: nelle scorse settimane aveva dichiarato proprio Barbara d’Urso nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sorrisi e canzoni tv prima di tornare in onda su Canale 5. Ecco quindi che arriva la notizia inaspettata.

Ecco cosa sta accadendo al programma di Barbara D’urso

Si è quindi lavorato per migliorare i contenuti dello stesso programma, tant’è che ci si distingue nelle ultime settimane per un lungo lavoro giornalistico per affrontare tematiche importanti e di stretta attualità, come quella dell’obbligo vaccinale. Senza dimenticare che lo stesso premier Draghi ha fatto sapere come sia fondamentale propagandare la campagna vaccinale, ed ecco che Barbara D’Urso ha preso alla lettera questo invito.

Per lei si è aperto il nuovo anno lavorativo con una nuova grafica e pure una nuova sigla. Con livello di immagine e contenuti è parso subito netto il taglio con il passato. Ci si è quindi interrogati affinché si potesse migliorare il livello della trasmissione televisiva.

Una svolta particolare e inaspettata

“Adesso parliamo dell’obbligo vagina…”: si è partiti con una gaffe molto hot che porta subito le luci dei riflettori sulla trasmissione ben orchestrata da Barbara d’Urso, rendendosi protagonista fin dall’avvio del programma di un piccolo strafalcione che è subito diventato virale.

Errore veniale che può capitare, ma che non deve divenire un’abitudine per una conduttrice televisiva chiamata a rivoluzionare la comunicazione di Pomeriggio 5, per renderlo maggiormente appetibile al pubblico che quotidianamente la segue.

La stesa Barbara D’urso che si è subito scusata per l’errore commesso e che di conseguenza ha animato la prima giornata di trasmissioni dopo la solita e rinomata interruzione estiva.