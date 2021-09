Carlo Conti, si schiera contro la RAI? Le parole del conduttore lasciano senza parole

Per Carlo Conti si registra un vero e proprio sfogo contro la Rai che va a lasciare tutti i telespettatori senza parole: ecco cosa gli è accaduto.

Carlo Conti si è dimostrato uno dei presentatori di maggior successo per quanto concerne la televisione italiana. Per lui nel recente passato si è infatti registrata la conduzione magistrale del Festival di Sanremo con più edizioni da lui trainate. Parliamo quindi di un vero pioniere della televisione moderna, che ora deve però far fronte alle polemiche nate sul suo conto.

Si parte con un particolare caso che lo vede tra l’altro legato anche a quanto sta accadendo in casa Mediaset. Tutto pronto infatti per la rete gestita dalla famiglia Berlusconi per l’avvio della trasmissione condotta da Ilary Blasi, Star in the star.

Un format nuovo e che potremmo definire del tutto inedito, il quale partirà su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre. Ci si presenta inoltre diverse analogie con Tale e Quale Show di Carlo Conti e Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Una situazione sicuramente non facile da gestire

Se ne parla nella Vigilanza Rai con l’onorevole Michele Anzaldi che ha chiesto un’interrogazione sulle troppe somiglianze. Ne ha discusso a tal proposito proprio Carlo Conti: “Penso che siano polemiche inutili. Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili”.

Continua poi affermando: “Poi bisogna vederli realizzati. E sono certo che quello di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile”

Leggi anche —> Marco Carta, la malattia che poteva ucciderlo: “Tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca”

Approfondisci anche —-> Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Le dichiarazioni che hanno lasciato i fan senza parole

Ilary Blasi sarà affiancata da una giuria composta da: Marcella Bella, Andrea Pucci, Claudio Amendola. Il programma vede presenti dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali. Il loro compito sarà anche quello di camuffarsi come se fossero loro.

Ecco quindi che, somigliando molto ai programmi Rai, le parole di Carlo Conti hanno insospettito i telespettatori ed i vertici della televisione di Stato. Un comportamento che vedremo se porterà a dei risvolti nelle prossime settimane e soprattutto se porterà Carlo a dover chiarire nuovamente la sua posizione.