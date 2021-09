Luisa Ranieri, 10 anni a contatto con i medici: il dramma devastante

Luisa Ranieri ha vissuto 10 anni a stretto contatto con i medici per via di un dramma che l’ha devastata nel profondo

Nata come attrice di teatro, la Ranieri ha debuttato al cinema nel 2001 in un film diretto dal noto regista toscano Leonardo Pieraccioni, intitolato “Il principe e il pirata”. Nello stesso periodo ha esordito anche in tv, partecipando prima alle riprese de “La Squadra”, mentre successivamente ha recitato nella fiction di Giulio Base “Maria Goretti”, narrante la storia dell’omonima Santa.

Da quel momento in poi Luisa ha alternato la sua presenza tra grande e piccolo schermo, collezionando una serie di successi clamorosi, grazie ai quali si è guadagnata una certa ammirazione da parte del pubblico e, di conseguenza, di vari registi italiani. Andando a ritroso nel tempo, l’attrice ha collaborato con Ricky Tognazzi, Ferzan Ozpetek, Neri Parenti, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Pupi Avati ed altri ancora.

Soltanto quest’anno ha partecipato ad un film di Paolo Sorrentino, “È stata la mano di Dio”, ed inoltre ha vestito i panni della protagonista della miniserie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Il periodo buio della vita di Luisa Ranieri

Mentre oggi è felice sia dal punto di vista lavorativo che da quello personale, in passato la Ranieri ha sofferto a causa di alcuni eventi drammatici che hanno colpito la sua famiglia.

Attualmente è sposata con Luca Zingaretti, protagonista della celebre serie “Il commissario Montalbano”. I due si sono fidanzati nel 2005 per poi convolare a nozze nel 2012. La coppia ha messo al mondo due bambine, Emma e Bianca, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015.

Quando Luisa era giovanissima invece, i suoi genitori si sono separati, così lei si è sentita caricata da un grande peso, soprattutto dopo che la madre si è risposata con un altro uomo. Successivamente, un altro duro colpo si è abbattuto sull’attrice napoletana, cioè la morte di suo padre, come raccontato dalla stessa in un’intervista concessa al “Corriere della Sera”: ” Ho perso papà a 24 anni, attraversando momenti di malinconia come di felicità. Sono stata 10 anni in analisi per le mie complessità”.

Ad oggi per fortuna certe ferite del cuore si sono gradualmente rimarginate, nonostante il ricordo del compianto genitore che l’accompagnerà per il resto della vita. Tuttavia ora ha una famiglia tutta sua a cui pensare, in particolar modo alle sue amate figlie ed a suo marito Luca.