Marcella Bella, la confessione sulla malattia lacerante: “L’ictus ha colpito metà del suo volto”

Una persona molto vicina a Marcella è stata colpita da un ictus che ha paralizzato metà del suo volto. Vediamo di chi si tratta

La stagione che è ormai alle porte si preannuncia ricca di impegni per la famosa artista nata a Catania. Il 16 settembre farà il suo esordio in una nuova trasmissione targata Mediaset, “Star in the Star”, la quale sarà condotta da Ilary Blasi sulle frequenze di Canale 5.

Marcella infatti, prenderà parte al programma nelle vesti di giurata, al fianco di altri due personaggi del mondo dello spettacolo come Andrea Pucci e Claudio Amendola. Il format prevede dieci partecipanti che si sfideranno a suon di imitazioni di grandi cantanti italiani e non, dopo di che la giuria sceglierà chi salvare e chi eliminare al termine di ogni serata.

Oltre a questo però, la Bella presto si esibirà nella stupenda cornice dell’Arena di Verona, in occasione di un evento presentato da Amadeus in cui assisteremo a un revival della musica degli anni ’60, ’70 e ’80. Tra coloro che prenderanno parte al concerto troviamo nomi della portata di Patty Pravo, Orietta Berti, Roberto Vecchioni, Gianna Nannini, Peppino Di Capri, Loredana Bertè e moltissimi altri ancora.

Il dolore straziante di Marcella Bella

Nel 2010 un ictus ha cambiato la vita di Marcella, in quanto ha colpito niente poco di meno che suo fratello Gianni. Durante un’intervista di qualche tempo fa, lei ha descritto le condizioni in cui versa l’uomo.

“Fisicamente sta bene ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia”, ha esordito in questo modo, prima di rivelare che il cantautore non ha smarrito la sua grande passione: “Gianni non ha mai smesso di amare la musica, e pur con tutti i suoi limiti, ha sempre cercato aiuto per poter scrivere nuovi brani”.

La Bella inoltre, ha confessato di aver chiesto a suo fratello di scrivere un brano per lei da portare al Festival di Sanremo. Con uno sforzo non indifferente la canzone è stata realizzata e si intitola “Un amore speciale”, tuttavia è stata respinta dalla commissione artistica della kermesse, fatto che ha provocato molto dolore nel cuore della cantante, la quale ci teneva particolarmente ad esibirsi sul palco dell’Ariston con il pezzo scritto da Gianni con la sua collaborazione e con quella degli altri due fratelli, Antonio e Rosario.