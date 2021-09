Paolo Brosio, il drammatico racconto: “Non respirava più..”

Paolo Brosio ha raccontato una vicenda molto particolare ed intima, il tutto riguarda la sua ex fidanzata Maria Laura De Vitis

Tra i personaggi che anche negli ultimi anni hanno fatto parlare di sé, non manca di sicuro uno di quelli più particolari come Paolo Brosio. Giornalista, si, ma anche grande testimone: è la fede, infatti, ad aver mosso Brosio durante questi ultimi anni. Una conversione dai connotati davvero straordinari, che hanno cosi spinto il buon Paolo non solo a cambiare drasticamente vita, ma anche a darne testimonianza nei salotti della televisione.

E cosi, nonostante il grande cambiamento legato al suo ritrovato credo, Paolo continua però ad essere molto attivo nel mondo dello spettacolo. La sua ultima partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘, ad esempio, ha fatto molto discutere. Durata poco la sua esperienza, va detto, ma tanto è bastato per far discutere i social sulla sua fede eccessivamente mostrata davanti alle telecamere, con i momenti di preghiera in bella vista all’interno della casa. A qualcuno non è andato giù, anche se lo stesso Brosio ha lasciato ben intendere come questo rappresenti una parte della sua quotidianità.

Ma non solo. La sua ultima relazione con Maria Laura De Vitis, modella di 22 anni (42 in meno di lui) è stato un altro oggetto di discussione. In molti, infatti, hanno puntato il dito proprio contro Brosio e la sua scelta di legarsi ad una ragazza cosi giovane rispetto alla sua età.

Paolo Brosio ed il racconto che ha sorpreso tutti

E proprio riguardo la relazione con la bellissima Maria Laura, è stato lo stesso Brosio a raccontare un aspetto molto particolare riguardo la loro relazione. I due si sono lasciati ormai da un po’, e chissà che tra i motivi non ci sia proprio la differenza di vedute riguardo la fede. Lui credente ai massimi livelli, lei decisamente meno.

Ed è stato proprio Paolo a spiegare questo particolare aspetto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Novella 2000’: “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre. Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più. Per lei è stato un vero e proprio choc”, le parole del giornalista.

Insomma, un aspetto di sicuro non trascurabile all’interno delle dinamiche di coppia. Anche se, purtroppo, la storia è ormai andata e i due hanno deciso di intraprendere percorsi diversi.