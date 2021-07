Ylenia Carrisi, dopo 27 anni è Romina Power a fare una rivelazione: ecco cosa è successo

Romina Power torna a sconvolgere il mondo dello spettacolo dopo ben 27 anni, rendendo noto dei particolari di Ylenia Carrisi.

Difficile parlare ancora della scomparsa di Ylenia Carrisi per la famiglia Albano/Power. I due artisti infatti sono ancora affranti dal dolore per quanto accaduto alla loro piccola. Infatti, c’è ancora un alone di mistero attorno alla sua figlia, siccome è ormai sparita da oltre 20 anni.

Nessuno è riuscito a scoprire cosa sia accaduto, e soprattutto chiunque l’abbia portata via ha fatto perdere con sé le tracce. Un vero e proprio dramma per i due genitori che tra piste false, testimonianze poco attendibili e delle ricostruzioni inesatte, hanno trovato difficoltà a far trapelare la verità.

La vicenda partendo da lontano

A distanza di anni però ci si chiede ancora cosa sia accaduto, con Al Bano che è convinto che la propria cara sia ormai deceduta, in barba praticamente ad ogni speranza. Dall’altra parte invece Romina sostiene che Ylenia possa essere ancora viva, ma intrappolata in un’altra ‘vita’. Il rimando non può che essere alla vicenda di Denise Pipitone, per la quale negli ultimi mesi sono stati trovati alcuni indizi, che però non sembrano riuscire a portare alla scoperta della verità.

Per anni la coppia si è battuta affinché si potesse trovare per lo meno il corpo della propria figlia. Mai però si è riusciti in questa impresa, con Romina che sembra sui social poter dare delle maggiori indicazioni, scavando in particolar modo nel passato. Scopriamo cosa è accaduto.

L’ultima scoperta dopo 27 anni di attesa

Delle fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram da Romina Power. Scatti in cui si nota la piccola in momenti di svago durante la primissima età. Quando ancora non si conosceva ciò che sarebbe accaduto e soprattutto quando tutto andava per il meglio.

“Alcune foto ritrovate”: questa la didascalia del post su Instagram che naturalmente ha portato con sé numerosi commenti dei propri follower. Tra chi la incoraggia nelle ricerche e chi invece punta su una parola di conforto per un vero e proprio dramma per la coppia.