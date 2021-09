Sapete quanto guadagna Elisabetta Gregoraci? Il suo patrimonio è spaventoso

La bellissima showgirl calabrese guadagna cifre che farebbero invidia a chiunque. Scopriamo insieme i numeri nel dettaglio

Anche Elisabetta ha sfilato sul red carpet di Venezia per la settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Per l’occasione ha sfoggiato un bellissimo abito con lo strascico color azzurro chiaro, con orecchini, collana e bracciali lucenti a completare l’outfit.

Per lei sono arrivati fiumi di applausi dai suoi numerosi fans, segno del grande affetto che la maggior parte del pubblico nutre nei suoi confronti. Questo forte riscontro è evidente anche sui social network, dove di recente ha ricevuto un omaggio che l’ha commossa da parte dei suoi followers in occasione dell’anniversario dal suo ingresso nella celebre casa di Cinecittà.

Esattamente un anno fa infatti, la Gregoraci ha varcato la porta rossa per prendere parte alle riprese del Grande Fratello Vip. La sua avventura è terminata con il ritiro dopo ottantacinque giorni dall’inizio del reality show, grazie al quale la showgirl ha incrementato ulteriormente la sua già ampia notorietà.

Ecco gli incassi di Elisabetta Gregoraci

Per quel che riguarda la sfera economica della conduttrice di “Battiti Live”, sicuramente un grande contributo deriva dalla sua relazione ormai terminata con Flavio Briatore, insieme al quale nel 2010 ha dato vita a loro figlio Nathan Falco.

Dopo la separazione è stato concordato un assegno di mantenimento che si attesta sulla cifra di ottomila euro al mese. Il noto imprenditore nato in provincia di Cuneo ha lasciato alla showgirl anche alcuni possedimenti immobiliari, tra cui un attico situato nella nostra capitale e l’appartamento di Montecarlo dove vive insieme al bambino.

Sappiamo bene infatti che il settantunenne è rimasto in ottimi rapporti con Elisabetta, soprattutto per favorire una crescita serena e felice del loro erede che al giorno d’oggi ha undici anni. Entrambi hanno rimarcato in più occasioni la stima reciproca che provano l’uno per l’altra, come testimoniato dal fatto che di tanto in tanto si incontrano con piacere.

Oltre ai soldi che riceve dall’ex marito, la Gregoraci naturalmente incassa cifre elevate anche grazie alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nonostante il suo patrimonio effettivo non sia mai stato reso noto, siamo a conoscenza delle somme che ha guadagnato per merito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Secondo svariate fonti, la showgirl si sarebbe messa in tasca circa ventimila euro a settimana che, moltiplicati per tutte quelle in cui è rimasta nella casa, ammontano a diverse decine di migliaia di euro.