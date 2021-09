Flora Canto, svelato il dramma che l’ha colpita: tradita in diretta tv

In passato la compagna di Enrico Brignano ha subito un tradimento in diretta tv. Ecco svelati tutti i dettagli della vicenda

Mentre il suo passato nasconde un grande dolore, attualmente Flora sta vivendo il periodo più felice della sua vita. Meno di due mesi fa è nato il suo secondogenito, al quale è stato dato il nome Niccolò.

Lei ed Enrico stanno insieme dal 2014 e circa tre anni dopo il loro fidanzamento è nata la prima bambina, Martina, venuta al mondo per la precisione nel febbraio del 2017. Entrambi hanno manifestato tutta la loro gioia ed il loro entusiasmo per la nascita dell’ultimo arrivato, accolto con grande felicità anche dai molti fans ed amici della coppia.

Ancor più recentemente invece, Brignano ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla Canto. Lo ha fatto con un gesto estremamente romantico, in quanto ha scelto come luogo la fantastica cornice dell’Arena di Verona. Naturalmente la donna non ha potuto resistere, lasciandosi cadere immediatamente tra le braccia dell’attore.

Flora Canto ed il tradimento in diretta tv

Se quella che sta vivendo ora con il suo uomo è una vera e propria favola d’amore, diversi anni fa ha vissuto uno dei più grandi dolori della sua vita. A procurarglielo è stato il suo ex, il conduttore televisivo Filippo Bisciglia.

Quest’ultimo nel 2006 è entrato nella casa più spiata d’Italia, dove si è reso artefice di un tradimento in diretta televisiva ai danni della sua ormai ex. Il presentatore di “Temptation Island” infatti, ha intrapreso un flirt con un’altra partecipante, ovvero Simona Salvemini.

Come facilmente ipotizzabile, a Flora è crollato il mondo addosso, anche perché all’epoca era innamoratissima di Filippo. Presa coscienza della grande delusione, la Canto ha accettato l’idea di prendere parte a “Uomini e Donne”, programma guidato da Maria De Filippi in cui la donna ha cercato di riscattarsi.

La trentottenne nata a Roma è uscita dalla trasmissione con Francesco Pozzessere, uno dei corteggiatori che si sono presentati al suo cospetto. Purtroppo anche questa storia è durata molto meno del previsto. Dopo tante sofferenze però, finalmente ha trovato l’uomo della sua vita, conosciuto nell’estate del 2014 sulle spiagge di Sabaudia, insieme al quale ha costruito la splendida famiglia che tutti noi conosciamo.