Luisa Anna Monti, da Uomini e Donne alla brutta scoperta: “Carcinoma maligno”

Luisa Anna Monti, ex concorrente del dating show di Maria De Filippi, ha scoperto di recente di avere un carcinoma maligno

Proprio in questi giorni è ripartita la nuova edizione di “Uomini e Donne”, accolta con grande entusiasmo da parte dei milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende della trasmissione di Maria.

È proprio grazie al programma targato Mediaset che la Monti ha incontrato quello che ancora oggi è il suo uomo, Salvio Calabretta. Il loro è un amore intenso e profondo, tanto che a breve avrebbero dovuto convolare a nozze, se non fosse stato per l’arrivo di un brutto imprevisto che ha rovinato i piani della splendida coppia.

All’ex dama di UeD è stato infatti diagnosticato un tumore, motivo per cui attualmente l’idea del matrimonio è saltata. A quanto pare, stando alle parole di Luisa Anna, questa non è la prima volta che è stata vittima del cancro.

La terribile scoperta di Luisa Anna Monti

La quarantanovenne ha svelato la scoperta dell’evento drammatico durante un’intervista rilasciata proprio al magazine del noto dating show: “In questi momenti è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho scoperto da poco di avere un tumore”.

Dopo queste prime parole sconvolgenti, la donna ha svelato che in passato è stata già affetta dal cancro, ma mentre all’epoca fu alla tiroide, questa volta ad essere colpito è stato il seno: “Ho fatto qualche settimana fa una mammografia in tomosintesi e un’ecografia dove è venuto fuori che sono affetta da un carcinoma maligno al seno al primo stadio”.

La scoperta è arrivata grazie ai controlli costanti a cui si sottopone, come confermato dalla stessa: “Per questi motivi sono una donna che fa molta prevenzione. […] Se non avessi fatto questi controlli ogni sei mesi non mi sarei accorta di nulla”.

Per sua fortuna però, in un momento tanto delicato può contare sul massimo supporto di Salvio, il quale non le fa mancare le attenzioni necessarie sostenendola con tutto il suo amore: “Lui è premuroso e protettivo. Piange insieme a me e mi sostiene in tutto. Averlo incontrato è stata una grande fortuna”, ha chiosato la Monti che recentemente ha subito l’operazione che si è svolta per il meglio.