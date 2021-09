Stefania Sandrelli, l’aspra battaglia con il brutto male in famiglia: “Senti la parola ‘cancro’ e pensi alla morte”

Stefania Sandrelli e la battaglia contro la terribile malattia della figlia. E’ emersa la verità nel corso di un’intervista di Amanda

Tra le attrici che hanno conquistato il pubblico italiano nel corso degli ultimi 30 anni, di sicuro rientra un volto iconico come Stefania Sandrelli. Una bellezza straordinaria mista ad un’abilità artistica unica nel suo genere, cosi Stefania ha scalato le vette del successo nel corso degli ultimi anni. Un percorso che l’ha vista collaborare con registi di assoluto spessore, da Corbucci a Berlolucci, passando per Vanzina ed a anche Roberto Benigni, tutti questi hanno voluto puntare anche sulla bravura di quest’attrice dal valore straordinario.

Tanto cinema ma anche tanta televisione nel percorso di Stefania e poi il gossip, quello non manca mai. La Sandrelli, infatti, ha vissuto una relazione molto importante con Gino Paolo. Lei attrice di successo, lui cantautore fenomenale e che ha scritto la storia della musica italiana. Due mondi che si sono incontrati e hanno dato vita ad una figlia, Amanda, che ha deciso di seguire principalmente quella è la strada già intrapresa da mamma Stefania.

Anche Amanda, nel mondo del cinema, si è ritagliata uno spazio considerevole, diventando un’attrice apprezzata dal pubblico. Ma proprio per lei Stefania ha vissuto un momento molto difficile, una lotta personale che l’ha messa alle strette.

Amanda Sandrelli, la lotta contro la malattia

E’ stata proprio la stessa Amanda a raccontare il terribile periodo vissuto a causa della malattia. Un cancro al seno che l’ha messa letteralmente alle strette, un momento difficile della sua vita: “Inutile dire che, quando mi hanno detto la diagnosi, ho avuto paura. In quei momenti ti trovi su un crinale, senti la parola ‘cancro’ e pensi alla morte o alle mutilazioni”, ha spiegato proprio Amanda nel corso di un’intervista a ‘La Repubblica’.

Amanda, proseguendo il suo racconto, ha anche spiegato quelle che sono state le dinamiche e le persone che le sono state vicine inizialmente, visto che lei in prima battuta aveva deciso di non raccontare nulla a mamma Stefania: “Con loro mi sono confidata subito (l’ex fidanzato Blas Roca-Rey ed il fratello medico Vito Pende, ndr). A mia madre invece all’inizio non l’ho raccontato… A lei e a mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva. A quel punto, mi è stata vicina come nessun’altro”.