Diana Del Bufalo, la malattia di cui soffre: “Mi è stata diagnosticata…”

L’esuberante cantante ed attrice romana, Diana Del Bufalo, ha confessato che le è stata diagnosticata una particolare malattia

Classe 1990, Diana ha esordito sul piccolo schermo nel 2010, quando ha partecipato come cantante alle riprese di “Amici di Maria De Filippi”. Dal punto di vista della gara, l’esperienza dell’artista nel talent show di Canale 5 non è andata nel migliore dei modi, tuttavia ha saputo riscuotere una simpatia incredibile nei confronti del pubblico da casa.

È riuscita infatti a mettere in evidenza tutta la sua grande ironia e comicità, tanto che in fretta alcuni registi le hanno messo gli occhi addosso. L’anno seguente la Del Bufalo è dunque approdata sul set cinematografico, debuttando in una pellicola diretta da Claudio Risi che si intitola “Matrimonio a Parigi”.

Successivamente invece si è divisa tra grande e piccolo schermo, dove ha anche continuato a prendere parte ad alcuni programmi, come nel 2015 quando ha condotto “Colorado” al fianco di Paolo Ruffini, il quale tra l’altro è stato il suo fidanzato fino alla rottura definitiva arrivata nel 2019.

La malattia di Diana Del Bufalo

Dopo la storia d’amore con Ruffini, l’ex allieva della scuola di “Amici” ha intrapreso una breve relazione sentimentale con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, nota ai telespettatori in virtù della sua partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. Il loro rapporto è durato circa un anno, ovvero nel periodo che va dal 2019 al 2020.

Messe da parte le questioni di cuore, in questa stagione Diana è tornata sul set di “Che Dio ci aiuti“, dove aveva già lavorato nel 2017 interpretando il personaggio di “Monica Giulietti”, una sorta di nipote acquisita di “Suor Angela”. Come abbiamo visto dunque, la carriera della Del Bufalo procede senza particolari intoppi, nonostante l’esistenza di un problema che perseguita l’attrice da tempo, come confessato da lei stessa.

La trentunenne nata nella nostra capitale, durante un’intervista concessa alla nota rivista ‘Rolling Stone’, ha svelato la malattia da cui è affetta: “Mi è stata diagnosticata in forma leggera questa tendenza che si chiama ‘Coprolalia’: è un ramo della Tourette, che non è così violento, però hai comunque l’impulso a dire cose inadeguate. E a me viene pure in occasioni dove invece si deve stare zitti, momenti istituzionali, è un problema”.