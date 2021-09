Eleonora Daniele, la grave malattia in famiglia: “Come se…fossi rimasta senza vita”

Una situazione non facile da gestire per Eleonora Daniele che deve dar spazio alla grave malattia in famiglia.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più apprezzate degli ultimi anni. Nonostante in televisione appaia sempre solare, nella sua vita ha passato tanti momenti difficili. In particolare, la Daniele ha voluto raccontarsi a lungo durante un’intervista, durante la quale non è per nulla riuscita a trattenere le lacrime.

La conduttrice ha ripercorso gli anni della malattia cha ha afflitto una persona a lei molto cara, che amava più di ogni altra persona a lei vicina. Purtroppo, il rapporto tra i due è stato interrotto troppo presto, dato che l’uomo a soli 44 anni è scomparso. Molti non sanno però quale ruolo l’uomo rivestisse nella sua vita e che fosse affetto da una grave patologia.

Ecco cosa è accaduto ad Eleonora Daniele

Stiamo parlando infatti di Luigi Daniele, il fratello della nota conduttrice. Tra i due c’era un legame fortissimo, che non si è spezzata neanche dopo la morte dell’uomo avvenuta nel 2015. Infatti, da oramai qualche tempo Luigi trascorreva le sue giornate all’interno di una struttura specializzata a Padova, in quanto affetto da autismo. Eleonora, essendogli legatissima, ha cercato di trascorrere al suo fianco quanto più tempo possibile.

Poi il destino li ha separati per sempre. Raccontare questo momento tanto duro scatena in Eleonora sempre molta commozione. Infatti, nonostante siano passati oramai 6 anni dal terribile lutto, la Daniele non è riuscita a rassegnarsi alla scomparsa dell’amato fratello. La sua morte ha lasciato un segno indelebile in Eleonora. Ma non è tutto.

Una situazione davvero particolare per lei

Nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In, Eleonora Daniele, nel ricordare nuovamente il fratello scomparso, si è lasciata andare alla commozione. La Daniele ha raccontato che era più grande di lei di 6 anni. “Quando lui se n’è andato per me è cambiato tutto, come se a un certo punto io fossi rimasta senza vita. Come si fosse fermato il tempo”, ha raccontato la conduttrice. Inoltre Eleonora afferma che, fin da quando era bambina, si chiedeva per quale motivo la malattia del fratello sia toccata a lui e non a lei. La donna ha rivelato di essersi sentita per tutta la sua vita in colpa, dato che lei poteva vivere una vita come tutti, mentre lui aveva meno possibilità.