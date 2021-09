Eva Grimaldi, la terribile esperienza con la chirurgia estetica: “Stavo morendo”

Eva Grimaldi è stata vittima di una durissima esperienza con la chirurgia estetica, al punto di aver rischiato la sua stessa vita

Dopo alcune brevi esperienze televisive, come ad esempio quella all’interno del programma ideato da Antonio Ricci “Drive In” dove ha interpretato la “guardarobiera”, la Grimaldi ha esordito come attrice verso la seconda metà degli anni ottanta.

Il primo film a cui ha preso parte è stato “La monaca nel peccato” di Joe D’Amato, mentre in seguito ha partecipato alle riprese della pellicola intitolata “Intervista”, diretta dal grande regista e sceneggiatore italiano Federico Fellini. A partire da quel periodo ha poi recitato in diverse altre commedie, fino alla fine del decennio successivo in cui ha rallentato la sua attività sul set cinematografico.

È tornata sul grande schermo proprio negli ultimi anni, tanto che l’ultimo film in cui abbiamo potuto vederla all’opera risale ad appena un paio di stagioni fa, dal titolo “Luce oltre il silenzio”.

Il grande rischio corso da Eva Grimaldi

Nel 2017 invece, la Grimaldi è approdata sulle spiagge dell’Honduras, dove ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La sua esperienza è stata importante sotto diversi punti di vista. In primis è stata artefice di un grande percorso che l’ha condotta fino al gradino più basso del podio.

Oltre a questo ha fortificato ulteriormente il suo amore per Imma Battaglia, la quale ha raggiunto la sua donna nel paradiso caraibico restando con lei alcuni giorni. La coppia è poi convolata a nozze nel maggio del 2019, celebrate con rito civile, dopo ben nove anni di fidanzamento.

Del loro rapporto e di tanti altri argomenti ne ha parlato durante un’intervista rilasciata a “Verissimo”, noto talk show guidato da Silvia Toffanin sulle frequenze di Canale 5. Tra le varie cose ha svelato anche di aver rischiato la morte, a seguito di un intervento di chirurgia estetica: “Non rifarei il seno. Stavo morendo per un’infezione batterica dopo averlo rifatto. Sono stata un anno senza un seno”.

A quanto pare l’attrice è rimasta profondamente segnata da questa esperienza negativa, al punto di essere ben consapevole di aver commesso un grave errore. Adesso è felice e serena insieme alla sua partner e siamo certi che in futuro non avrà più la tentazione di finire sotto i ferri per dei motivi non strettamente legati alla salute.