Gerry Scotti, la sua fidanzata attuale non la conosce nessuno: ecco chi è

Dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso, per Gerry Scotti è arrivato un nuovo grande amore. Ecco chi è la sua donna

Anche quest’anno “Caduta libera” è ripartito con una nuova ed entusiasmante stagione, con alla guida il solito zio Gerry. La prima puntata è stata trasmessa il 30 di agosto, con milioni di italiani che hanno assistito al ritorno del seguitissimo format dopo la tradizionale pausa estiva.

La struttura del gioco è rimasta pressoché invariata, con la presenza delle celebri botole che si aprono quando i concorrenti vengono eliminati. L’ultimo rimasto in gara si aggiudica invece il titolo di campione, con la conseguente possibilità di partecipare alla sfida dei “dieci passi”, in cui entro i tre minuti di tempo previsti bisogna rispondere esattamente a dieci domande.

Tuttavia è stata inserita anche una novità, chiamata “il giornalone”. Il gioco consiste in alcuni quesiti inerenti a fatti accaduti in passato, con i partecipanti che sono chiamati ad indovinare il titolo di un quotidiano dell’epoca.

Ecco chi è la fidanzata di Gerry Scotti

Come anticipato anche in precedenza, Scotti è stato sposato per diversi anni con Patrizia Grosso. I due sono convolati a nozze nel 1991, mettendo al mondo un figlio l’anno seguente di nome Edoardo. Nel 2002 la coppia è giunta alla separazione, prima di arrivare al divorzio nel 2009.

La rottura ha scaturito un periodo di grande sofferenza per il conduttore, che tuttavia è stato in grado di ricostruirsi una vita al fianco di un’altra donna. Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Gabriella Perino, insieme alla quale si è fidanzato nel 2011. Lei e Gerry si conoscevano già da prima, in quanto i rispettivi figli frequentavano la medesima scuola.

La compagna dello showman nella vita svolge la professione di architetto e convive con il suo uomo in un appartamento situato presso il capoluogo della Lombardia. A differenza di Scotti, Gabriella si tiene a debita distanza dalle luci dei riflettori, preferendo invece mantenere intatta la sua privacy. Di lei sappiamo che è nata nel 1965 a Milano e che ha due figli, un maschio ed una femmina, venuti al mondo da una relazione precedente rispetto a quello con il famoso presentatore di “Caduta libera”.