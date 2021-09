Silvia Toffanin, il legame segreto con Maria De Filippi: ecco perché

Tra le due amatissime conduttrici televisive esiste un legame segreto. Andiamo a conoscere insieme il motivo

Dopo la fine della pausa estiva sono entrambe ritornate a condurre i rispettivi programmi. Di recente sono ripartite infatti sia le riprese di “Uomini e Donne” che di “Verissimo”, mentre anche per quel che riguarda “Amici” ormai l’attesa è agli sgoccioli.

Il talent presentato da Maria sta per aprire i battenti, con gli ultimi dettagli che sono in fase di rifinitura. Silvia invece ha già svelato la presenza di alcuni ospiti di spicco che saranno invitati nelle prime puntate del suo talk show. La Toffanin e la De Filippi hanno in comune alcune cose, a partire dal fatto che hanno sempre lavorato per le reti Mediaset. Tuttavia, non sono in molti a sapere che tra le due esiste un legame segreto, il quale le rende in qualche maniera particolarmente vicine.

Ecco cosa lega Maria De Filippi e Silvia Toffanin

A legare le due presentatrici Mediaset è la relazione sentimentale che c’è tra Gabriele, figlio di Maria e di Maurizio Costanzo, con una cugina della Toffanin. Il ragazzo si sta facendo conoscere sempre di più nell’ambiente televisivo, collaborando ormai da alcuni anni con l’azienda di famiglia.

A partire dal 2017 è entrato a far parte anche della redazione dello storico “Maurizio Costanzo Show”, mentre per quel che riguarda i programmi di sua madre lavora già da tempo sia nel dietro le quinte di “C’è Posta per te” sia in quello di “Uomini e Donne”, dove tra le altre cose si occupa dei casting e del montaggio di alcune riprese.

Il nome della sua fidanzata invece, corrisponde a quello di Francesca Quattrini. Quest’ultima conduce una vita lontana dalla luce dei riflettori, tuttavia si è fatta notare per la sua incredibile somiglianza con sua cugina Silvia. Nata nel 1998, la ragazza è una studentessa dell’Istituto Europeo di Design.

Con il passare del tempo la coppia sembra sempre più affiatata, come vediamo anche dalle loro frequenti pubblicazioni sui rispettivi canali social. Secondo alcune recenti indiscrezioni, considerato il forte amore che li unisce, i due ragazzi potrebbero decidere presto di convolare a nozze, anche se per il momento non sembra esserci nessun matrimonio all’orizzonte.