Avete mai visto la fidanzata di Ezio Greggio? È una bellezza stratosferica e la differenza d’età è incredibile | Potrebbe essere la figlia

Ezio Greggio è fidanzato con una bellissima ragazza che è molto più giovane di lui. Andiamo a conoscere insieme la sua identità

Uno degli storici conduttori di “Striscia la Notizia”, spesso al fianco del suo collega ed amico Enzo Iacchetti, è fidanzato già da qualche anno con una giovane ragazza che è di una bellezza mozzafiato.

Prima di quest’ultima c’è stata però un’altra donna importantissima nella sua vita, ovvero l’ex moglie Isabel Bengochea. La coppia è stata sposata per circa venti anni, durante i quali hanno messo al mondo due figli, Giacomo e Gabriele, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1995.

La loro love story si è conclusa per uno dei motivi più comuni, ovvero lo spegnimento della fiamma. I due infatti, si sono ritrovati a sentirsi come fratello e sorella, motivo per cui hanno preso la decisione di chiudere la relazione in via definitiva. Tuttavia non si può parlare di certo di una rottura burrascosa, infatti ancora oggi sono molto legati da un affetto reciproco, oltre ad essere accomunati dall’amore che provano per i loro figli.

Ecco la bellissima fidanzata di Ezio Greggio

Greggio è sicuramente uno dei volti più noti della tv italiana, per merito delle infinite ore trascorse davanti alle telecamere nelle quali ha fatto compagnia a milioni di telespettatori da casa. Ciò nonostante, il conduttore da sempre nutre anche una profonda passione per il cinema e per tutto ciò che gli ruota attorno. A dimostrazione di questo, Ezio è da molti anni il direttore artistico del “Montecarlo Film Festival”, città in cui tra l’altro risiede.

Insieme a lui c’è proprio la sua compagna, una giovane ragazza che si chiama Romina Pierdomenico, con la quale si passa quasi quaranta anni di differenza. Quest’estate hanno trascorso le vacanze a Saint Tropez, dove si sono goduti il relax all’insegna del mare, del sole e del loro splendido amore.

Qualche tempo prima la coppia ha rilasciato un’intervista sulle pagine di “Chi”, nota rivista settimanale diretta dall’attuale conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “Sono passati già tre anni e stiamo bene insieme. Non badiamo a nulla se non a noi. Siamo felici così. Per il momento non abbiamo previsto nozze e figli”, ha confessato Romina, prima di svelare che il prossimo anno parteciperà ad una puntata di “Scherzi a Parte”, programma targato Mediaset che verrà presentato da Enrico Papi.