Avete mai visto Mara Venier da giovane? Il cambiamento è impressionante | Irriconoscibile

Al giorno d’oggi è una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani. Ma com’era da giovane? Andiamo a scoprirlo insieme

Finalmente è cominciata la nuova stagione di “Domenica In”, con la guida della showgirl veneta per il quarto anno consecutivo. L’appuntamento è stato inserito nella solita fascia oraria del palinsesto Rai, ovvero subito dopo l’ora di pranzo intorno alle 14:00.

Quest’anno la zia Mara dovrà fronteggiare il talent show di Maria De Filippi, almeno per quel che riguarda gli indici di ascolto. “Amici” infatti, è stato collocato in contemporanea con il programma della Venier, la quale per la prima puntata ha invitato Loretta Goggi, storico giudice di “Tale e Quale show”.

Gli argomenti più delicati invece, come ad esempio quello legato al Covid 19, verranno trattati nella seconda parte dell’episodio. Tuttavia la presentatrice ha affermato di essere una fan della trasmissione della moglie di Maurizio Costanzo, e che registrerà le puntate per poi rivederle in seguito.

Ecco la zia Mara da giovanissima

Nel corso della sua vita la Venier è stata legata a diversi uomini, diversi dei quali molto noti agli occhi del pubblico italiano. Tra le relazioni più importanti ricordiamo senz’altro quella con l’attore comico Jerry Calà, con cui si è sposata nel 1984 per poi separarsi tre anni più avanti.

Successivamente è stata insieme al grande Renzo Arbore per diverso tempo, mentre al giorno d’oggi è la moglie del produttore cinematografico Nicola Carraro, con il quale è convolata a nozze nel 2006. Tuttavia, il primo amore di Mara risale a molti anni orsono, ovvero quando era una giovane ragazza.

Sicuramente è cambiata molto da allora, come possiamo notare dalla fotografia, però la sua bellezza è rimasta pressoché intatta. Il nome dell’uomo a cui è stata legata all’epoca corrisponde a quello di Francesco Ferracini, morto tra l’altro nel maggio del 2016. La coppia ha messo al mondo anche una figlia, Elisabetta.

Nata nel 1968, quest’ultima ha seguito le orme materne diventando una conduttrice televisiva. In realtà è passato un po’ di tempo dalla sua ultima trasmissione presentata, a differenza della Venier che è sempre al centro dei piani dell’emittente per cui lavora, in virtù della stima e dell’ampio seguito che continua a riscuotere nei confronti dei telespettatori davanti al piccolo schermo.