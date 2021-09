Chiara Ferragni, la malattia che la sconvolse: “La sindrome di…”

Chiara Ferragni ha sofferto a causa di una malattia che sconvolse la sua vita. Andiamo a scoprire di che sindrome stiamo parlando

La sua ascesa nel mondo dei social network l’ha portata a diventare uno dei personaggi più conosciuti del nostro Paese. A partire dalla creazione del suo primo blog infatti, chiamato “The Blonde Salad”, Chiara è riuscita ad accaparrarsi un numero sempre crescente di seguaci.

Al giorno d’oggi soltanto la sua pagina di Instagram conta quasi venticinque milioni di followers, cifra straordinaria se pensiamo che è superiore anche a quella di diversi artisti internazionali e calciatori famosi. Insieme a Fedez forma una delle coppie maggiormente seguite dagli amanti delle cronache rosa.

Proprio di recente il rapper milanese si è reso artefice di un bellissimo gesto carico di romanticismo nei confronti di sua moglie, esibendosi davanti a lei su una piattaforma nel bel mezzo del Lago di Como con un brano inedito che le ha dedicato, intitolato “Meglio del cinema”, singolo che tra l’altro è in uscita il prossimo 24 settembre.

Chiara Ferragni afflitta dalla malattia

Proprio attraverso il suo canale Instagram, l’influencer tempo fa ha pubblicato una fotografia in cui è ritratta con un camice rosa in un ospedale. Lo scatto risale al 2016, periodo tra i più duri della vita della Ferragni, come da lei stessa affermato nella lunga didascalia che si trova al fianco del fermoimmagine.

“Questa ero io nel maggio del 2016. Non ero al meglio: ero un po’ affranta da una relazione che non aveva funzionato, vivevo a Los Angeles e mi sentivo sola, non avevo idea di cosa volessi fare nel futuro”, questa l’introduzione della moglie di Fedez, che in un secondo momento è scesa nel dettaglio.

“Questa foto è stata scattata prima di una visita medica che mi ha spaventato molto, perché il dottore mi ha detto che sarebbe stato difficile per me rimanere incinta perché i miei ormoni non erano equilibrati e avevano anche la sindrome dell’ovaio policistico (così comune nelle donne)”, le parole dell’imprenditrice con cui si è aperta davanti a milioni e milioni di seguaci.

Per fortuna Chiara, soltanto qualche mese dopo, ha conosciuto quello che è diventato l’uomo della sua vita e che l’ha resa madre di Leone e Vittoria. Insieme a suo marito infatti, è riuscita a venir fuori da un momento di sconforto e di depressione, dimostrando al mondo intero che la speranza non va persa nemmeno nei periodi più bui e complessi.