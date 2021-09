Chiara Ferragni, mostra il nuovo completo intimo: le trasparenze fanno da padrone | Instagram si infiamma

Il completo intimo esibito dalla Ferragni ha letteralmente infiammato Instagram, facendo rapidamente il giro del web

Appena poche settimane fa, Chiara e suo marito hanno fatto sognare i loro milioni di fans con una splendida scena in cui l’amore è stato protagonista indiscusso. In occasione dei tre anni di matrimonio infatti, Fedez le ha dedicato un brano inedito, e per farlo l’ha portata su una piattaforma posta nel mezzo del Lago di Como.

La Ferragni è apparsa visibilmente emozionata per la fantastica sorpresa che il rapper nato a Milano ha preparato per lei, tanto da aver trattenuto a stento le lacrime. L’artista ha annunciato recentissimamente che la suddetta canzone uscirà come singolo nella data del prossimo 24 settembre, dal titolo “Meglio del cinema”.

Secondo alcune indiscrezioni il pezzo potrebbe far parte di un album che verrà pubblicato a breve, anche se va detto che il cantante non ha fatto nessun accenno a questo tipo di ipotesi.

Il completino mozzafiato di Chiara Ferragni

L’ultimo anno è stato ricco di emozioni per la coppia, a partire dalla nascita della secondogenita. Quest’ultima si chiama Vittoria e la scelta del suo nome è stata oggetto di curiosità per mesi, poiché i Ferragnez hanno deciso di tenerlo nascosto fino all’ultimo.

Poco prima dell’arrivo della neonata invece, Fedez è salito sullo storico palcoscenico del Teatro dell’Ariston come partecipante alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Lui e Francesca Michielin si sono esibiti con il brano intitolato “Chiamami per nome”, con il quale hanno sfiorato la vittoria di un soffio, piazzandosi secondi al termine della kermesse alle spalle dei Maneskin.

Mentre al momento il cantante si sta godendo il successo del tormentone estivo “Mille”, la Ferragni sta infiammando il web grazie ad alcuni scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo di Instagram che ha ormai quasi raggiunto la stratosferica cifra di venticinquemila followers.

In un paio di fotografie caricate di recente ha mostrato un completo intimo di color nero semitrasparente, che esalta la sua ottima forma fisica nonostante la seconda maternità. Gli slip ed il reggiseno sono firmati Intimissimi, come lei stessa ha taggato nella didascalia. Il fermoimmagine ha ricevuto fiumi di reazioni e di commenti, tra cui spicca proprio quello di suo marito.