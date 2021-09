La nuova fiamma di Fabrizio Corona: la differenza di età è enorme | Ecco chi è

Secondo diverse indiscrezioni, Fabrizio Corona potrebbe aver conosciuto la sua nuova fiamma. Vediamo insieme di chi si tratta

L’ex re dei paparazzi è un personaggio in grado di spaccare in due la critica ed il web, in virtù del suo carattere spesso al di sopra delle righe e dei suoi atteggiamenti che talvolta risultano alquanto controversi.

Sono in molti a criticarlo per ciò che fa e per quello che dice, ma d’altro canto può contare anche sul supporto di molti fans, i quali credono che Corona sia al centro di una sorta di gogna mediatica. Per diverse persone infatti, su di lui ci sarebbe stato un eccessivo accanimento sia da parte dei giornali che, soprattutto, da parte dei magistrati.

Questo è in parte ciò che pensa anche Fabrizio stesso, nella fattispecie non crede di meritare un trattamento del genere considerati i suoi reati. Dopo la revoca degli arresti domiciliari arrivata l’11 marzo scorso, il quarantasettenne è andato in escandescenza, arrivando a provocarsi delle ferite da arma da taglio sulle braccia, pubblicando un video in cui è apparso completamente pieno di sangue.

Una nuova fiamma per Fabrizio Corona?

Nonostante il riavvicinamento con la sua ex Nina Moric, i due sembrano intrattenere soltanto un rapporto di amicizia e di rispetto, soprattutto a favore di loro figlio Carlos. Di recente Fabrizio ha pubblicato una lettera all’indirizzo della modella croata, chiedendo appunto di mettere da parte i vecchi rancori e di guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Qualche tempo prima invece, il nome di Corona è tornato sulle riviste dedicate alle cronache rosa, in quanto potrebbe aver conosciuto quella che è la sua nuova fiamma. Parliamo di una ragazza giovanissima, Sophie Codegoni, la quale attualmente è impegnata come partecipante del Grande Fratello Vip.

Lei e l’imprenditore si passano la bellezza di ventisei anni di differenza, tuttavia questo non ha impedito l’accendersi dei rumors sul loro conto. A dispetto delle varie voci di corridoio però, la modella si è dichiarata single al momento del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Come se non bastasse, ha affermato di essere interessata alla conoscenza degli uomini che saranno suoi compagni di viaggio all’interno del reality show. Tuttavia Fabrizio ci ha sempre riservato delle grandi sorprese, pertanto un possibile ritorno di fiamma non è affatto da escludere a priori.