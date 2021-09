Manila Nazzaro, la dura scoperta del tumore: “Un carcinoma all’utero…”

Manila Nazzaro ha svelato nel corso di un’intervista da lei rilasciata di essere stata affetta da un carcinoma all’utero

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto grazie alla sua vittoria del concorso di bellezza “Miss Italia” nel 1999. Nella storia della kermesse è la prima e finora unica pugliese ad essersi aggiudicata il trionfo. La corona invece gli è stata consegnata niente poco di meno che dal grandissimo Alberto Sordi.

Dopo alcune esperienze teatrali, nei primi anni duemila ha debuttato sul piccolo schermo, prendendo parte ad alcune note trasmissioni del palinsesto televisivo nostrano. Ha lavorato come inviata per “Quelli che il calcio”, mentre successivamente ha condotto programmi come “L’anno che verrà” e “Mezzogiorno in famiglia”, dove ha incrementato ulteriormente la sua visibilità.

Di recente invece, Manila ha preso parte ad alcuni reality show. Nel 2020 ha partecipato a “Temptation Island” mentre al giorno d’oggi si trova all’interno della casa più spiata d’Italia nelle vesti di concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Manila Nazzarro e la terribile scoperta del tumore

Con la sua incredibile bellezza ha già conquistato il pubblico da casa, così come ha catturato le attenzioni di diversi inquilini. Tuttavia, la Nazzaro è felicemente fidanzata con l’ex calciatore professionista Nicola Amoruso. Prima di lui c’è stato invece un altro ex giocatore di Serie A, ovvero Francesco Cozza, con il quale è stata sposata per più di dodici anni e da cui ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio.

Purtroppo per lei però, la sua vita è stata caratterizzata anche da alcuni momenti estremamente delicati, come la comparsa del “Morbo di Basedow” nel 2014, una patologia che colpisce direttamente la tiroide: “Sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, pensavo che non sarei mai tornata a fare il mio lavoro”, la drammatica confessione di Manila.

Il suo passato nasconde anche un’altra grave malattia, come ha confessato la stessa durante un’intervista ai microfoni di “Verissimo”, talk show presentato da Silvia Toffanin sulle frequenze di Canale 5 che da quest’anno ha raddoppiato il suo appuntamento, andando in onda sia il sabato che la domenica.

“Mentre divorziavo ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero”, la rivelazione agghiacciante della Miss Italia del 1999 che poi conclude ribadendo l’importanza dei controlli di routine: “La prevenzione mi ha salvato la vita, ma sono state battaglie che mi sono trovata a condurre da sola”.