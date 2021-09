Maria De Filippi, la rivelazione pubblica: sono innamorata di lui | Non è Maurizio Costanzo

Maria De Filippi ha sorpreso tutti quanti, lanciando una dichiarazione d’amore nei confronti di un uomo che non è suo marito

Finalmente ha aperto la scuola di “Amici”, con Maria che ha già presentato i primi concorrenti ed alcune novità. La ventunesima edizione del talent show in onda sulle frequenze dei canali Mediaset è cominciato con un omaggio in memoria di Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird, il quale in passato ha preso parte alle riprese della trasmissione come cantante.

Ovviamente tra i presenti ci sarà Giulia Stabile, giovane vincitrice della passata stagione che quest’anno parteciperà nelle vesti di ballerina professionista. Una delle sorprese è invece il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, il quale prenderà parte alle riprese del programma come alunno di canto.

Proprio a ridosso della ripartenza di “Amici”, Arisa ha catturato l’attenzione dei suoi fans tramite la pubblicazione di una lettera: “Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola di imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati”.

La dichiarazione di Maria De Filippi

Non molti giorni fa, la moglie di Costanzo ha partecipato ad una serata andata in onda sulla Rai. Lo ha fatto in occasione dei “Seat Music Awards”, evento presentato da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, la quale tra l’altro presto siederà dietro al bancone di “Striscia la Notizia” al fianco del simpaticissimo attore partenopeo Alessandro Siani.

È stata proprio l’ex modella spagnola a rivolgersi al presentatore fiorentino con una domanda scottante: “Ti saresti potuto innamorare di Maria?”, a cui ha fatto seguito la pronta risposta dello showman: “No, perché per me è una sorellina”.

Mentre la replica di quest’ultimo è stata alquanto diplomatica, quella della De Filippi lo è stata molto meno: “Bè, che dire… Lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”. L’affermazione della presentatrice di “Uomini e Donne” ha sorpreso l’intera platea, ma la persona che è rimasta più sbalordita è stato proprio il suo collega ed amico Carlo, il quale ha chiuso il discorso in maniera imbarazzata con le seguenti parole: “Sto diventando rosso ma meno male che non si vede”, in riferimento alla sua conosciutissima abbronzatura che per sua fortuna copre il tutto.