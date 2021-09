Paola Massari, prima moglie di Claudio Baglioni: ecco cosa fa oggi

La prima moglie di Claudio Baglioni è stata Paola Massari, cantautrice italiana con cui ha divorziato da ormai diversi anni

Lo straordinario artista nato a Roma sta insieme alla sua attuale compagna, Rossella Barattolo, dal 1994, anche se il divorzio con la sua ex moglie è arrivato soltanto nel 2008, ovvero quando i due hanno deciso di rendere pubblica la loro unione.

Tuttavia è dal rapporto con Paola che Claudio ha avuto quello che è il suo unico figlio. Quest’ultimo si chiama Giovanni ed è venuto al mondo nel 1982. Qualche mese dopo la nascita del suo erede, il cantante ha espresso tutta la sua gioia a gran voce.

Queste sono le sue parole rilasciate nel dicembre del medesimo anno a “Famiglia Tv”: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo”. È proprio a Giovanni che Baglioni ha dedicato uno dei suoi più grandi capolavori, ossia la meravigliosa canzone intitolata “Avrai”.

Ecco cosa fa oggi la prima moglie di Claudio Baglioni

Per anni la Massari è stata fonte di ispirazione per i brani di Claudio, tanto che in molti l’hanno definita la sua “musa”. Lei ha lavorato al suo fianco in diversi progetti, lanciando la sua canzone d’esordio, “Battibecco”, inserita all’interno dello storico album “Questo piccolo grande amore”.

Successivamente, con il supporto di Baglioni, nel 1993 Paola ha inciso il suo primo pezzo nei panni di solista, dal titolo “Il vento Matteo”. Arrivando ai nostri anni invece, la donna nel 2011 ha curato la pubblicazione di una raccolta di racconti che il suo ex marito ha dedicato al figlio Giovanni, “L’invenzione del naso e altre storie”.

Al giorno d’oggi non è possibile sapere se la cantautrice abbia trovato o meno un altro uomo nella sua vita, in quanto si è tenuta alla larga dalle sirene del gossip e dalla vita pubblica. Piuttosto ha scelto di preservare la sua privacy, occupandosi di alcune tematiche legate al sociale. In un’intervista risalente a diverso tempo fa, la Massari ha confessato di aver sempre gioito dei successi di Claudio, al quale ha dato tutto ciò che poteva.