Paolo Bonolis, la separazione con Laura Freddi: spunta la verità dopo anni

A distanza di molti anni dalla loro separazione è venuta finalmente a galla la verità. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Il famoso showman capitolino è legato da tanto tempo alla donna che nel 2002 è diventata sua moglie. Naturalmente parliamo di Sonia Bruganelli, la quale attualmente si sta cimentando in una esperienza che per lei è del tutto nuova.

La quarantasettenne è stata scelta infatti da Alfonso Signorini per svolgere il ruolo di opinionista dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip, al fianco della bellissima Adriana Volpe. Tra le due si è vociferato di alcuni presunti battibecchi, tuttavia è stata la stessa conduttrice nata a Trento a smentire certe indiscrezioni, affermando di andare d’accordo con la consorte di Bonolis e che di tanto in tanto è normale avere diversi tipi di vedute.

Il reality show targato Mediaset è iniziato da appena una manciata di giorni ma i primi colpi di scena non sono tardati ad arrivare. Nell’ultima puntata sono entrati altri 5 “vipponi” (come è solito chiamarli il presentatore della trasmissione), tra i quali spiccano i nomi di Jo Squillo e di Miriana Trevisan, le quali vanno ad aggregarsi a tutti gli altri partecipanti che erano già entrati nella casa da lunedì 13 settembre, data di inizio delle riprese.

Paolo Bonolis e Laura Freddi: ecco perché si sono lasciati

All’epoca la coppia formata da Laura e Paolo ha fatto molto parlare di sé, in quanto era considerata come una delle più belle in assoluto tra quelle appartenenti al mondo dello spettacolo.

Ad un tratto però, i due hanno deciso di intraprendere delle strade separate, senza dare spiegazioni in merito alla loro improvvisa rottura. Dopo diversi anni è tornata a parlarne la stessa showgirl, attraverso un’intervista rilasciata a “DiPiù Tv”.

Stando al suo racconto, mentre lei era intenzionata a sposarsi ed a costruire una famiglia insieme al noto conduttore televisivo, quest’ultimo non era affatto d’accordo. Bonolis infatti, era reduce dalla separazione con la sua prima moglie, Diane Zoeller, dalla quale ha avuto i suoi primi due figli, Martina e Stefano.

Nonostante il dolore provato in quel periodo dalla quarantanovenne, al giorno d’oggi lei e Paolo godono di un ottimo rapporto di amicizia. Anche Laura, così come il presentatore di “Avanti un altro”, ha trovato l’amore della sua vita. L’uomo si chiama Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley, insieme al quale nel 2018 ha messo al mondo sua figlia Ginevra.