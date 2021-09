Alberto Matano festeggia il compleanno: arrivano i suoi auguri | Indizio sulla nuova fiamma?

Alberto Matano ha ricevuto degli auguri speciali in occasione del suo compleanno. Scopriamo insieme da chi gli sono arrivati

Il programma condotto dal giornalista nato a Catanzaro è ripartito alla grande, con numerosi ospiti insieme ai quali ha trattato gli argomenti più caldi del momento. Da quando Alberto è stato posto al timone de “La vita in diretta” il format ha preso nuovo slancio, come confermato dall’elevato share che sta riscuotendo.

Nel primo ‘confronto’ in termini di indici di ascolto con la trasmissione di Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”, il contenitore presentato da Matano ha avuto la meglio, risultando più seguito rispetto allo show che Carmelita dirige ormai da anni sulle frequenze di Canale 5. La stagione ovviamente è solo all’inizio, tuttavia per il momento il pubblico da casa sembra aver espresso chiaramente la propria preferenza.

Sicuramente gran parte del merito va proprio allo stimatissimo showman, il quale si è reso autore di un grande lavoro per ricostruire un format che negli anni passati era in netto calo. Per farlo ha messo in campo tutta la sua serietà e la sua professionalità, doti che gli vengono ampiamente riconosciute sia dai colleghi che dai milioni di telespettatori che lo seguono quotidianamente in tv e sui social network.

Gli auguri speciali all’indirizzo di Alberto Matano

A quanto sembra il presentatore televisivo riscuote un certo successo anche nei confronti del pubblico femminile, in quanto è ritenuto un bell’uomo dal fascino dell’intellettuale.

Per questo motivo le riviste ed i siti che si occupano di cronache rosa hanno cercato spesso di individuare un’eventuale nuova fiamma dello showman, che al giorno d’oggi risulta ancora single. In occasione del suo quarantanovesimo compleanno, festeggiato poco più di una settimana fa, gli sono arrivati degli auguri da parte di una persona speciale. La protagonista dei suddetti auguri è una sua collega, ovvero Roberta Morise, la quale in passato ha intrattenuto una relazione sentimentale con Carlo Conti.

La showgirl ha pubblicato una storia su Instagram in cui si trova proprio in compagnia di Alberto, aggiungendo ad essa un messaggio che recita: “Buon compleanno amico mio. Ti voglio bene”. A queste parole la bella trentacinquenne ha affiancato l’hashtag “Gentleman”, indizio che in molti hanno letto come una lusinga speciale nei confronti del conduttore de “La vita in diretta”.