Fabrizio Corona prende continuamente un medicinale: ecco di che si tratta

Il noto imprenditore catanese ha confessato di assumere costantemente un medicinale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta

Dopo le tante polemiche che hanno fatto seguito alla revoca degli arresti domiciliari, negli ultimi tempi Fabrizio è tornato al centro dell’attenzione per tutt’altro motivo. Nei mesi scorsi si è parlato di una possibile relazione tra lui e Sophie Codegoni, una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il reality show guidato da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha aperto i battenti da meno di una settimana, tuttavia già si sono accesi i primi dibattiti. A far scattare la scintilla è stata Soleil Sorge, la quale ha affermato che secondo lei Corona avrebbe già detto alla giovane modella come comportarsi nella casa.

Per ora non sono arrivate risposte alle sue parole, ma siamo certi che l’ex re dei paparazzi saprà come contrattaccare. Sicuramente questo tipo di dinamiche farà molto piacere al presentatore della trasmissione, poiché il pubblico da casa è estremamente curioso di conoscere gli sviluppi su determinate vicende.

Leggi qui -> Riccardo Scamarcio, la malattia che l’ha distrutto: nessuno dovrebbe provare un dolore tale

Leggi qui -> Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato? Non sembrano nemmeno parenti

Ecco il medicinale che assume Fabrizio Corona

In occasione di un’intervista di qualche tempo fa rilasciata sulle colonne de “Il Corriere della Sera”, Corona si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno immediatamente catalizzato le attenzioni collettive nei suoi confronti.

Innanzitutto non ha fatto segreto di aver ricorso spesso a qualche ritocchino: “Io lavoro con l’immagine. Sono completamente rifatto, anche se non si nota”. In un secondo momento invece, ha ammesso di fare un utilizzo costante di un determinato farmaco. Il medicinale da lui assunto è il Cialis, una specie di Viagra che viene usato appunto per chi ha qualche problema di disfunzione erettile.

Fabrizio tuttavia, ha rivelato di prenderlo in quanto non gli risulta facile concentrarsi solo sul sesso, a causa dei tanti problemi legali e mediatici che da sempre si porta dietro, i quali gli costano un gran dispendio di energie psicofisiche. Come ben sappiamo tra l’altro, l’imprenditore ha un certo debole per le donne, motivo per cui non ha alcuna intenzione di risultare deludente sotto le coperte. Ad oggi è ancora single, anche se di recente ha avuto un chiarimento con la sua ex moglie Nina Moric, dalla quale ha avuto il suo amato figlio Carlos Maria.