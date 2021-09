Maurizio Costanzo, la malattia che aveva nascosto: può portare alla morte se non curata | Ecco di cosa soffre

Maurizio Costanzo è affetto da una malattia che, se non curata, può portare alla morte. Ecco di che cosa si tratta

Qualche settimana fa Maurizio ha compiuto ottantatré anni, festeggiati naturalmente insieme alla moglie ed alle persone più care. Nonostante la veneranda età, il conduttore continua ad essere operativo su più fronti, a partire naturalmente da quello televisivo ed editoriale.

Tuttavia, a partire da questa stagione Costanzo ha assunto un incarico del tutto nuovo per lui. Ha firmato infatti un contratto con la società di calcio della Roma, per la quale si occupa del settore delle comunicazioni e di tutto ciò che ruota attorno ai media. La dirigenza giallorossa ha deciso di puntare su di lui in primis per la sua nota fede calcistica, ma in special modo anche in virtù della sua profonda intelligenza abbinata alla conoscenza dell’ambiente capitolino.

Di recente, il giornalista ha svelato che l’area scelta per la costruzione del nuovo stadio del club potrebbe essere proprio Ostiense, in quanto ritenuta “facilmente raggiungibile e vicina ai servizi”.

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

La malattia ‘nascosta’ di Maurizio Costanzo

Nonostante la sua notorietà ed il suo fantastico rapporto con il pubblico, lo showman si è sempre tenuto a debita distanza dalle voci relative al gossip, in modo da preservare la più totale privacy. Di tanto in tanto ha concesso qualche intervista in compagnia di sua moglie, Maria De Filippi, con la quale è sposato da ormai ventisei anni.

A svelare un retroscena della loro vita privata però, è stata proprio la conduttrice di “Amici” e di “Uomini e Donne”. Stando al suo racconto, Maurizio soffre di diabete, una grave patologia alimentare che può costare la vita se chi ne è affetto non segue tutte le accortezze del caso consigliate dai medici curanti.

Naturalmente, una delle prime contromisure da adottare è quella di non mangiare dolci, ma Costanzo avrebbe trasgredito a questa regola. Un giorno Maria, mentre si trovava in casa, ha scovato delle caramelle Rossana e dei Nutella Biscuits all’interno del porta occhiali del marito: “Mi ha risposto che non erano nascosti”, ha confessato la cinquantanovenne milanese, che però subito dopo ha affermato che, tranne queste piccole cose, il celebre conduttore non ha nessun segreto con lei.