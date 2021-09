Ricordate Pia, la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico? Ecco com’è diventata

Mario Balotelli e la bellissima Raffaella Fico hanno messo al mondo una figlia di nome Pia. Vediamo com’è diventata quest’ultima

I due personaggi noti nei rispettivi ambiti professionali, sono stati insieme per meno di un anno, per l’esattezza nel periodo che va dal giugno del 2011 all’aprile del 2012. Dopo essersi lasciati però, Raffaella ha annunciato di essere rimasta incinta del suo ormai ex compagno.

In seguito ad alcune battaglie legali, Mario ha riconosciuto sua figlia nel 2014. La piccola Pia è nata a Napoli, città in cui tutt’oggi vive con la mamma. Al momento in realtà, Raffaella è impegnata come concorrente all’interno della casa più spiata e seguita d’Italia. Lunedì scorso sono iniziate infatti le riprese del Grande Fratello Vip, reality show condotto per il terzo anno di fila dal direttore di “Chi”, Alfonso Signorini.

Quest’anno il presentatore del format si è dato molto da fare nella ricerca dei partecipanti, ma il risultato da lui ottenuto può essere definito più che ottimo, in quanto ha portato personaggi di grande spicco, come Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Carmen Russo, Aldo Montano e molti altri ancora, compresa la splendida Raffaella.

Ecco com’è diventata Pia Balotelli

Mentre la Fico si trova dunque nella celebre casa di Cinecittà, Balotelli a partire da quest’anno gioca in un club che milita nella serie A turca, ossia l’Adana Demirspor.

La scorsa stagione ha vestito la casacca del Monza in serie B, avendo accettato l’offerta del patron Galliani, ex braccio destro di Berlusconi ai tempi del grande Milan. Tuttavia, come i milioni di appassionati di calcio sanno bene, il giocatore è sempre stato un ‘tantino’ sopra le righe, motivo per cui ha deciso di intraprendere questa nuova avventura in un Paese tanto lontano e diverso dal nostro.

Nonostante la separazione avvenuta molto tempo fa tra Raffaella e Mario, i due hanno comunque mantenuto un buon rapporto, basato sulla civiltà ed il rispetto. La cosa primaria per entrambi è infatti il benessere della figlia, che al giorno d’oggi ha nove anni.

Piano piano sta crescendo sempre di più, e secondo molti si inizia già a notare una certa somiglianza con la madre, soprattutto osservando i capelli ricci e voluminosi e le labbra carnose. Spesso sia la Fico che il suo ex compagno pubblicano alcuni scatti sui social in compagnia di Pia, la quale appare sorridente e spensierata, come è giusto che sia per una bambina della sua età.