Rossella Brescia, dalle risate all’italiana all’oblio: ecco com’è diventata | Irriconoscibile

Rossella Brescia nei primi anni 2000 era tra le showgirl più amate, poi ha avuto un declino sempre più veloce: ecco com’è diventata.

Conduttrice di grande successo, Rossella Brescia è rinomata nell’ambito in diversi ambiti, tanto da essere famosa come ballerina, attrice, insegnante di danza e conduttrice televisiva e radiofonica. Una carriera all’insegna dello spettacolo e delle passerelle. Ecco quindi che è riuscita a vincere un concorso di bellezza in Puglia che gli permette di presentarsi a Miss Italia.

Si muove attraverso la televisione nei panni di ballerina, esordendo così nella televisione di Stato, la Rai, a partire dalla metà degli anni ’90. Un ruolo importante e ricoperto per quasi dieci anni, collaborando nel frattempo sia con la televisione di Stato che per la rete Mediaset gestita dalla famiglia Berlusconi.

Ecco cosa le è accaduto

Una delle prime donne dello spettacolo a credere in lei fu Maria de Filippi, lei la volle come inviata per il programma “C’è posta per te”. Ecco che affiancò la De Filippi ad Amici, dove svolgeva il ruolo dell’insegnante di ballo. L’anno dopo arriva il grande successo.

Diviene praticamente simbolo di Colorado Cafè, parliamo praticamente di un programma storico a cui hanno preso parte diversi comici di successo. Al timone della storica trasmissione fino al 2010, diventandone un volto simbolo.

Una situazione particolare per la showgirl italiana

Nel 2004 con la copertina di Max conquistò il grande pubblico, anche se nel corso degli anni ha fatto parlare sempre meno di lei, a causa di una mancanza di alternative oltre alla radio, dove è divenuta ospite fisso di Rds. Da sottolineare anche la sua partecipazione come voce di Takeshi’s Castle. Ogni ruolo da lei svolto riceveva spesso un adeguato apprezzamento da parte della critica.

Riesce quindi a farsi notare, ma senza fare il salto di qualità necessario per insediarsi tra i big della conduzione e del mondo dello spettacolo italiano. Così la possibilità nel 2019 di debuttare definitivamente sul grande schermo mentre nel 2020 prende parte ad un cortometraggio. Nell’ultimo anno invece è protagonista di Money show, in programma su Mediaset Play. Una carriera che però le ha comunque permesso di farsi notar e di costruirsi un nome rinomato nell’ambiente televisivo.