“Stasera faremo follie”: Mara Venier a Napoli con un uomo | Non è il marito

Mara Venier annuncia “follie” in compagnia di un altro uomo, con il quale si trova a Napoli. Scopriamo l’identità di quest’ultimo

La nuova edizione di “Domenica In” aprirà il sipario domenica 19 settembre, al termine della consueta pausa estiva. Quella che sta per iniziare dovrebbe essere l’ultima annata in cui vedremo la Venier alla guida del noto format di Rai 1, anche se alcune sue ultime dichiarazioni hanno riacceso la speranza che resti al timone della sua trasmissione.

Come riportato dall’Ansa infatti, la showgirl ha chiarito la sua situazione in merito. Innanzitutto ha sottolineato i problemi avuti al volto che l’hanno attanagliata in questi ultimi mesi, a causa dei quali ha sofferto e non poco. Tuttavia ha specificato anche che ogni anno lei annuncia il suo abbandono, per poi farsi sedurre dal fascino del contenitore domenicale che è pronta a dirigere per il quarto anno di fila.

Un grande attestato di stima al suo indirizzo è arrivato dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta: “Mara è l’identità del pubblico dell’ammiraglia e del servizio pubblico, capostipite del linguaggio vero, autentico che coinvolge tutti i target”.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> Avete mai visto la figlia di Mara Venier? È di una bellezza strabiliante

Ecco svelata l’identità dell’uomo insieme a Mara Venier

Appena qualche giorno fa, sui social network è apparso un video in cui l’amatissima conduttrice televisiva si trova in compagnia di un altro uomo. Quest’ultimo però non è suo marito, anche se tra i due sembra esserci un rapporto speciale.

La zia Mara si trova a Napoli ed insieme a lei c’è un altro volto noto del piccolo schermo. Stiamo parlando di Alberto Matano, presentatore de “La vita in diretta”, altro format seguitissimo in onda sulle frequenze dei canali Rai. Come stavamo accennando, tra i due personaggi del mondo dello spettacolo c’è un certo feeling, confermato anche dalle parole della Venier: “Stasera faremo follie, stasera a Napoli follie, follie, follie!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiktokfan (@tiktokfanitaliano)

L’occasione della loro presenza nel capoluogo della Campania è quella della tredicesima edizione del Premio Biagio Agnes. La cerimonia si è tenuta nello splendido Palazzo Reale di Napoli ed è stata trasmessa sul primo canale della tv di Stato. All’evento hanno preso parte anche altri personaggi molto conosciuti, tra cui Roberto Vecchioni, Marco Masini, Serena Autieri, Lina Sastri e tanti altri ancora, per una serata magica che è stata presentata proprio dalla coppia formata da Mara Venier ed Alberto Matano.