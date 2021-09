Triste notizia per Aurora Ramazzotti: stavolta è finita davvero

Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni, questa volta per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita sul serio

Dopo le diverse polemiche scaturite dalla “rubrichetta” che Aurora gestisce direttamente dai suoi canali social, questa volta il suo nome è tornato a finire al centro dell’attenzione in merito alle questioni di cuore.

Tuttavia, la Ramazzotti al momento ha anche altre diverse cose a cui pensare. Su tutte spicca senza alcun dubbio la sua prossima avventura televisiva. A partire dal 27 settembre infatti, cominceranno le riprese di “Mistery Land”, programma in onda sulle frequenze dei canali Mediaset in cui sarà affiancata da Alvin.

La giovane conduttrice si è dichiarata entusiasta per questa nuova ed importante esperienza che si va ad aggiungere a quelle già collezionate negli anni passati. Andando a ritroso nel tempo, la ventiquattrenne ha fatto parte del cast de “Le Iene”, ha lavorato come inviata nella trasmissione presentata da Michelle “Vuoi scommettere?” e, ancor prima, ha guidato la fascia pomeridiana di “X Factor” nel periodo che va dal 2015 al 2017.

Aurora Ramazzotti: stavolta è finita davvero?

Sono ormai settimane, se non mesi, che la storia d’amore tra Aurora ed il suo fidanzato Goffredo Cerza sembra agli sgoccioli, per via di una crisi di cui hanno parlato tutte le riviste ed i siti internet dedicati alle cronache rosa.

Uno dei fattori maggiormente presi in considerazione è stata la scarsa interazione tra i due sui social network, dove fino a qualche tempo fa erano soliti pubblicare diverse foto e video insieme, scambiandosi gesti ed effusioni carichi di affetto e dolcezza. Il ragazzo ha riscosso anche la piena fiducia da parte della nota madre della Ramazzotti, tanto che ha trascorso il periodo del lockdown a casa loro.

Quando ormai la separazione tra i due sembrava cosa certa però, la giovane ha caricato un post che ha spento di colpo tutte le voci sul loro conto. Appena una manciata di giorni fa infatti, ha postato alcuni scatti direttamente sul suo profilo di Instagram, all’interno dei quali vediamo Goffredo che porge una splendida rosa rossa alla sua fidanzata. In un’altra foto invece, la coppia è immortalata nell’istante in cui si stanno scambiando un dolcissimo bacio, a testimonianza che la loro storia non è ancora arrivata al capolinea.