Avete mai visto la moglie di Pio del duo “Pio e Amedeo”? È di una bellezza disarmante

Pio D’Antini, uno dei membri del duo comico “Pio e Amedeo”, è sposato con una donna bellissima. Andiamo a conoscere meglio quest’ultima

La loro presenza sul palco dei “Seat Music Awards” è stata motivo di discussione, soprattutto per il loro discorso sulla “censura” in Rai. A finir vittima del loro attacco è stato Fedez, il quale aveva denunciato gli organi dell’emittente televisiva di Stato in occasione del maxi concerto del primo maggio.

Naturalmente il marito di Chiara Ferragni ha risposto alle critiche e agli sfottò dei due comici pugliesi, e lo ha fatto con la sua solita ironia graffiante attraverso una serie di storie caricate direttamente sulla sua pagina di Instagram. Dello stesso argomento, più o meno, ne avevano parlato anche in occasione della terza ed ultima serata dello show da loro condotto sulle frequenze di Canale 5, intitolato “Felicissima sera”.

Come ben sappiamo Pio e Amedeo si conoscono fin dai tempi della scuola, avendo forgiato con il passare degli anni qualcosa che va al di là di una semplice amicizia. Il loro è un sodalizio vincente, come dimostrato anche con il programma “Emigratis”, il quale è risultato estremamente seguito al punto che l’ultima edizione è stata messa in onda in prima serata.

Ecco la splendida moglie di Pio D’Antini

Sicuramente il legame che ha con Amedeo è fortissimo ed indissolubile, frutto dei tanti anni trascorsi insieme. Tuttavia la persona di cui Pio è estremamente innamorato è sua moglie, una bellissima ragazza di trentatré anni foggiana come lui.

Il suo nome corrisponde a quello di Cristina Garofalo, la quale è convolata a nozze con il comico nel 2016. Soltanto pochi mesi dopo il matrimonio, la coppia ha messo al mondo una bambina di nome Chiara. La consorte di D’Antini ha intrapreso la strada che l’ha portata nel mondo dello spettacolo fin da giovane, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza, compresa la prestigiosa kermesse “Miss Italia”.

Successivamente ha preso parte anche ai provini di “Striscia la Notizia” per provare a diventare “velina”, ma il suo percorso si è fermato ad un passo dalle finali. Al giorno d’oggi sta proseguendo la sua carriera di modella e, grazie al suo profilo Instagram (con cui è iscritta con il cognome del marito), possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza mozzafiato.