Claudia Galanti, il dramma della figlia venuta a mancare: “A causa di…”

La bellissima showgirl paraguaiana ha vissuto un dramma atroce causato dalla morte della figlia. Ecco la causa del tragico decesso

Nel 1998, quando aveva appena diciassette anni, la Galanti ha iniziato a lavorare come modella, sfilando per alcuni importanti brand sulle passerelle più prestigiose in Europa e in America.

A partire dal 2006 ha intrapreso la carriera televisiva, lavorando prima alle riprese di “Stranamore” come valletta, e poi come co-conduttrice di “Scorie”. In seguito invece, Claudia è salpata verso l’Honduras per prendere parte alla settima edizione dell‘Isola dei Famosi. La showgirl è stata eliminata dopo circa un mese di permanenza, mentre la vittoria finale è spettata a Daniele Battaglia, figlio del noto chitarrista dei Pooh Dodi.

Dopo la sua esperienza nel reality show condotto all’epoca da Simona Ventura, la sud americana è stata invitata in diversi salotti televisivi, tra cui quelli di “Verissimo” e di “Domenica Live”.

Leggi qui -> Diletta Leotta a Istanbul da Can Yaman: profumo di fiori d’arancio?

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

La tragedia che ha devastato Claudia Galanti

In merito alla sua sfera personale invece, la modella si è fidanzata nel 2010 con Arnaud Mimran, importante imprenditore francese con cui ha messo al mondo tre figli, Liam Elijah, Tal Harlow e Indila Carolina Sky, nati rispettivamente nel 2011, nel 2012 e nel 2014, anno in cui lei ed il suo compagno si sono lasciati definitivamente.

Di lì a pochi mesi però, una vera e propria tragedia si è abbattuta sulla loro famiglia. La più piccola dei tre bambini infatti, è venuta a mancare improvvisamente, gettando i suoi genitori nello sconforto più totale. A svelare i motivi del decesso è stata proprio la Galanti, a seguito di alcune chiacchiere che si erano scatenate in quei durissimi giorni.

“La nostra bambina è deceduta a causa di un batterio sanguigno. In quanto genitori è importante spiegare le cause mediche che hanno portato alla scomparsa della nostra piccola baby. Dopo essere venuti a conoscenza di innumerevoli voci, riteniamo sia giusto chiarire che, in seguito ad accurati esami clinici, la certezza dei medici è che si sia trattato di un’infezione batteriologica”, queste le parole di Claudia concesse a “Vanity Fair”.

Con il passare degli anni la showgirl è riuscita parzialmente a superare la depressione da cui è stata assalita quando ha perso sua figlia, tuttavia il ricordo della piccola Indila le resterà per sempre ben impresso nella mente e nel cuore.