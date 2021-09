Elena Santarelli, il drammatico racconto della malattia del figlio: “Un tumore cerebrale”

La showgirl ed ex modella italiana ha raccontato il dramma vissuto a causa della grave malattia di suo figlio

Alcuni anni fa l’esistenza di Elena è stata totalmente stravolta da un episodio devastante, il quale le ha provocato un forte senso di smarrimento. Uno dei suoi due bambini è stato infatti colpito da un tumore cerebrale, costringendolo ad una lotta tra la vita e la morte.

Il suo percorso che l’ha portata ad essere una delle donne dello spettacolo maggiormente riconosciute in Italia è cominciato nei primi anni duemila, dopo aver sfilato come modella per alcuni dei brand più noti a livello internazionale.

Mentre il suo esordio al cinema è arrivato nel 2003 con il film diretto da Carlo Vanzina intitolato “Il pranzo della domenica”, nella stagione precedente aveva già debuttato sul piccolo schermo partecipando alle riprese de “L’Eredità”, quiz show in onda sulle frequenze di Rai 1 all’interno del quale ha vestito i panni della valletta.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Carlo Conti tra lavoro e privato. Le confessioni lasciano a bocca aperta

Il racconto drammatico di Elena Santarelli

Soltanto qualche anno dopo ha conosciuto invece quello che è diventato suo marito, l’ex calciatore di Serie A Bernardo Corradi. I due si sono fidanzati nel 2006, mentre nel 2014 sono convolati a nozze. Dal loro amore sono nati due figli, Giacomo e Greta.

Il maschietto purtroppo è stato vittima di una brutta malattia, come raccontato dalla Santarelli nel corso di un’intervista: “A nostro figlio è stato diagnosticato un tumore cerebrale”, la confessione scioccante della conduttrice risalente al 2017.

Una volta appresa la tragica notizia Elena è scoppiata in un pianto senza fine, distrutta dal dolore di un evento che nessuna mamma vorrebbe mai che capitasse. Da quel momento in poi Giacomo ha cominciato una battaglia contro la malattia, che l’ha costretto a seguire diverse terapie al fine di guarire dal cancro.

Ringraziando il cielo la creatura è riuscita nell’impresa di sconfiggere il tumore, seppur con molta fatica. La showgirl nata a Latina ha svelato alcuni dei passaggi più delicati di quel terribile periodo: “Il momento più duro è stato sicuramente l’ingresso in terapia intensiva, a livello emotivo, adesso vediamo persone intubate, attaccate all’ossigeno per via del Covid, io ho visto mio figlio così, e quindi è tosto, come trauma da affrontare e metabolizzare”, le parole toccanti della Santarelli concesse ai microfoni di “Verissimo”.