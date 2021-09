Enzo Iacchetti, la fine della storia con Maddalena Corvaglia: dopo anni spuntano i veri motivi

La storia d’amore tra Iacchetti e la Corvaglia è terminata da ormai molto tempo. A distanza di anni, ecco tutta la verità sulla loro rottura

Nato in un piccolo comune in provincia di Cremona nel 1952, Iacchetti è considerato uno dei personaggi più noti sulle reti Mediaset, per le quali lavora dalla seconda metà degli anni ottanta.

Nello stesso periodo ha esordito anche come attore, prendendo parte ad alcune commedie, la maggior parte delle quali di genere comico. Nel 1987 ha recitato per la prima volta in una miniserie televisiva intitolata “Proffimamente non stop”, diretta da Enzo Trapani e andata in onda sulle frequenze di Rai 1.

In seguito ha collezionato anche alcune presenze sul set cinematografico, partecipando a film di successo come “Tifosi”, “Svitati”, “In questo mondo di ladri” e “Torno a vivere da solo”. Tuttavia è proprio grazie al piccolo schermo che è diventato celebre agli occhi dei telespettatori. A partire dal 1994 è alla guida di “Striscia la Notizia”, alternandosi negli anni con altri vari conduttori. Lui ed Ezio Greggio hanno fatto coppia fissa fin dalle prime stagioni del tg satirico di Canale 5, dove hanno dimostrato tutto il loro affiatamento e la loro innata simpatia.

Ecco i motivi della rottura tra la Corvaglia e Iacchetti

In merito alla sua vita privata, Enzo ha sempre preferito tenere un profilo basso, parlando poco e niente delle persone a lui più care e di come si svolgono le sue giornate quando si trova lontano dalle telecamere.

Nel 1987 si è separato con la sua ex moglie, una donna che si chiama Roberta, dalla quale ha avuto il suo unico figlio Martino. Molti anni dopo invece, Iacchetti ha intrattenuto una relazione sentimentale con Maddalena Corvaglia, ex velina di “Striscia la Notizia”. I due sono stati insieme nel periodo che corre tra il 2002 ed il 2007, anno in cui si è arrivati alla definitiva rottura.

All’epoca i due non proferirono parola a riguardo, lasciando tutti i loro fans avvolti dai dubbi. Tuttavia, diverso tempo dopo, attraverso un’intervista rilasciata al “Corriere” il presentatore ha deciso di svelare tutta la verità. Stando al suo discorso, la notevole differenza di età tra lui e la showgirl si è fatta sentire, al punto che lui ha iniziato a sentirsi come una sorta di padre per lei. Nonostante la separazione però, nessuno dei due nutre rancore nei confronti dell’altro, ma piuttosto hanno continuato a rispettarsi ed a stimarsi in onore del bel periodo trascorso insieme.